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новость В России прошли первые испытания ракеты для "ядерного поезда"

22.11.2016
БЖРК. Фото с сайта Минобороны
БЖРК. Фото с сайта Минобороны
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Первые бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты для перспективного боевого железнодорожного комплекса "Баргузин" прошли успешно. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в промышленности.

"Первые бросковые испытания состоялись на космодроме Плесецк две недели назад. Они признаны полностью успешными, что открывает путь для начала летно-конструкторских испытаний", - сказал источник. По его словам, они могут начаться уже в следующем году.

Бросковые испытания - первый этап проверки ракет. Проверяется, правильно ли разработана система подготовки ракеты к пуску, как срабатывает пусковое оборудование.

В декабре 2015 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев ранее сообщил, что доклад президенту о перспективах развертывания нового БЖРК будет представлен в начале 2017 года. "В настоящее время завершено эскизное проектирование, ведется разработка рабочей конструкторской документации на агрегаты и системы комплекса", - сказал Каракаев.

По словам генерала, комплекс "Баргузин" будет значительно превосходить своего предшественника по точности, дальности полета ракеты и другим характеристикам. Это позволит ему находиться в боевом составе РВСН как минимум до 2040 года. "Таким образом, в РВСН будет воссоздана группировка на основе ракетных комплексов трех видов базирования: шахтного, подвижного грунтового и железнодорожного, которая в советские годы доказала свою высокую эффективность", - подчеркнул Каракаев.

В 2014 году в Минобороны заявили о возобновлении работ по воссозданию боевых железнодорожных ракетных комплексов. "В ближайшее время изменения в материализации этой идеи произойдут. Могу сказать, что надо ожидать. Я думаю, что эта идея будет реализована в ближайшее время", - отметил тогда заместитель командующего Ракетными войсками стратегического назначения по работе с личным составом Андрей Филатов.

В Советском Союзе на вооружении стоял БЖРК "Молодец" (по классификации НАТО - СС-24 "Скальпель"), который мог перемещаться на 1500 километров от места постоянной дислокации и нес боевое дежурство в автономном режиме в течение нескольких месяцев. Головным разработчиком комплекса в советские времена было конструкторское бюро "Южное" на Украине.

Пуск ракет БЖРК мог производиться как с любой точки маршрута, так и с мест стоянок. Каждый БЖРК был оснащен тремя пусковыми установками и нес три ракеты с 10 боевыми блоками. Всего на боевое дежурство было поставлено 12 "ядерных поездов". Они были сведены в три дивизии, которые дислоцировались в Костромской области, Пермском и Красноярском краях.

Советский БЖРК был снят с вооружения в 2005 году в связи с положениями договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного в январе 1993 года президентами Джорджем Бушем и Борисом Ельциным. Новый договор СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов, в том числе и БЖРК.

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22.11.2016

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