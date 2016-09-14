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На юго-западном направлении формируются общевойсковая армия и 150-я мотострелковая дивизия. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов, сообщает Интерфакс.

Командования новых соединений были задействованы в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2016", отметил генерал. "Будущая 150-я дивизия и будущее управление армии, которые мы в этом году формируем там - на юго-западном направлении, их командиры и штабы привлекались к учениям "Кавказ-2016", - сказал Герасимов. - Хотя они еще не сформированы, находятся в стадии формирования, но они в ходе учений изучали обстановку и действовали по своему предназначению".

Герасимов не стал отвечать на вопрос, был ли осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" в рамках учений "Кавказ-2016" или это было сделано в рамках только командно-штабной тренировки ракетных войск стратегического назначения. "Этот вопрос я оставлю на ваше размышление. Можно сказать, что все это просто случайно, я не обязан все рассказывать", - сказал начальник Генштаба. 9 сентября ракета была запущена с космодрома Плесецк и поразила учебную цель на Камчатке.

27 июля министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил, что Россия предпринимает адекватные меры реагирования в связи наращиванием военного присутствия НАТО и ситуацией на Украине. "В последние годы военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении обострилась. Главным образом, это связано с наращиванием военного присутствия НАТО в Восточной Европе, ситуацией на Украине и деятельностью международных террористических группировок, в том числе на Северном Кавказе, - отметил Шойгу. - В этих условиях мы вынуждены принимать адекватные меры реагирования".

"Сформированы четыре дивизии, девять бригад и 22 полка. В том числе созданы две ракетные бригады, оснащенные комплексами "Искандер-М", что позволило нарастить возможности по огневому поражению вероятного противника", - сообщил министр.

Шойгу также отметил, что на территории Крыма развернута "самодостаточная группировка" войск. В Южный военный округ поставлено более четырех тысяч новых и модернизированных единиц вооружения и военной техники. "Заступили на боевое дежурство береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", подводные лодки "Новороссийск" и "Ростов-на-Дону", - сообщил Шойгу.

"Черноморский флот и Каспийская флотилия получили малые ракетные корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", - отметил министр. - Кроме того, войска округа переоснащены на новые боевые самолеты и зенитно-ракетные комплексы С-300В4, С-400, "Бук-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".