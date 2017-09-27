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Избранная в отношении режиссера Кирилла Серебренникова мера пресечения является самой гуманной из возможных. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский в дебатах на телеканале "Дождь".

"Серебренников системно получал государственную поддержку. Документы, которые АНО "Седьмая студия" сдавала в министерство культуры, были крайне низкого качества, - сказал министр. По его словам, сначала документы привлекли внимание налоговых органов, а потом "как это бывает, налоговые органы передали их в правоохранительные органы".

"Это очень долгая история, там серьезные финансовые правонарушения. В рамках действующего законодательства мера пресечения, которая принята к Кириллу Серебренникову, выбрана самая гуманная из возможных мер пресечения, - отметил Мединский. - Я бы хотел, чтобы к работникам культуры всегда принимались гуманные меры".

"А так ситуация очень неприятная, - добавил министр. - Он (Серебренников. - Ред.) получал гранты от министерства культуры, у нас постоянно наших сотрудников вызывают по этому поводу на какие-то опросы, показания они дают".

При этом Мединский подчеркнул, что Гоголь-центр, возглавляемый Серебренниковым, - государственный театр и поэтому гарантированно получает госдотации. Министр напомнил, что в свое время Гороль-центр "получил большие деньги на реконструкцию и перестройку всего театра". Отвечая на вопрос, угрожает ли театру ликвидация, Мединский ответил: "На мой взгляд - нет".

Во вторник сообщалось, что всех штатных сотрудников Гоголь-центра, включая уборщиц, обязали явиться в СКР. В среду начался допрос актеров театра, сообщил источник Интерфакса., следователей интересуют детали участия актеров в спектаклях на базе проекта "Платформа", в том числе в постановке "Сон в летнюю дочь", а также условия и исполнение заключенных ими договоров.

Кроме того, уточнил источник, следователи намерены допросить не только актеров, но и других сотрудников Гоголь-центра. "Пока в общей сложности следователи намерены допросить не менее 100 свидетелей по делу. Также запланированы другие следственные действия, в том числе продолжатся выемки документов. Кроме того, будет проведен ряд экспертиз по делу, в том числе бухгалтерская, фонографическая, почерковедческая", - сказал источник.

23 мая прошли обыски у Серебренникова и в Гоголь-центре в рамках дела о хищениях в "Седьмой студии". Согласно фабуле дела, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта "Платформа", запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для воплощения проекта режиссер образовал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия".

Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также, утверждает ведомство, режиссер поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта "Платформа". Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами. Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей.

Суды арестовали экс-генпродюсера АНО "Седьмая студия" Алексея Малобродского и бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву. Сам Серебренников и экс-директор Юрий Итин помещены под домашний арест. По делу также проходит продюсер Екатерина Воронова, она объявлена в розыск. Всем им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Вину обвиняемые не признают, за исключением пошедшей на сделку со следствием Масляевой.

Первоначально Серебренников проходил по делу свидетелем. Однако 22 августа режиссера задержали. На следующий день Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября ( ВИДЕО).Суд запретил режиссеру покидать место жительства, пользоваться интернетом и связью. При этом следователь может разрешить Серебренникову посещать место работы - Гоголь-центр.

4 сентября Мосгорсуд подтвердил решение райсуда, однако смягчил условия отбывания домашнего ареста. Теперь Серебренникову разрешены ежевечерние двухчасовые прогулки в пределах его района.

16 сентября стало известно, что потерпевшим по делу признано Минкультуры. Министерство планирует на стадии предварительного следствия подать гражданский иск к обвиняемым с требованием возместить причиненный ущерб, который оценивает в 68 миллионов рублей.