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новость Мировые знаменитости выступили в защиту Серебренникова

28.08.2017
Кирилл Серебренников в Басманном суде. Кадр "России-24"
Кирилл Серебренников в Басманном суде. Кадр "России-24"
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Немецкий режиссер Томас Остермайер и его земляк драматург Мариус фон Майенбург поместили на платформе Change.org петицию в защиту русского режиссера Кирилла Серебренникова, помещенного под домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом сообщают "Ведомости".

В числе подписантов петиции австрийская писательница, лауреат Нобелевской премии Эльфрида Елинек, греческо-русский дирижер Теодор Курентзис (в 2014 году получил российское гражданство), австралийская актриса, лауреат двух "Оскаров" Кейт Бланшетт, немецкий режиссер Фолькер Шлёндорф и немецкая актриса Нина Хосс.

В обращении, текст которого помещен на английском и немецком языках, заявляется, что обвинения против Серебренникова несостоятельны, а его арест объясняется желанием "заставить замолчать международно признанного режиссера". Подписанты требуют от российской Генпрокуратуры прекратить преследование Серебренникова.

Также петиция призывает правительства демократических стран "сделать все, чтобы Серебренников не стал жертвой политически мотивированной дискредитации и не попал в тюрьму".

Курентзис в начале августа подписал заявление русских деятелей культуры в защиту другого фигуранта дела Серебренникова - продюсера Алексея Малобродского.

Серебренников был задержан в ночь на 22 августа, уже после других фигурантов дела, и 23-го числа помещен под домашний арест в Москве. По части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) режиссеру грозит до 10 лет колонии.

Согласно фабуле дела, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта "Платформа", запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для воплощения проекта режиссер образовал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия".

Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также, утверждает ведомство, режиссер поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта "Платформа". Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей.

Серебренников вину не признает.

После ареста Серебренникова драматург и режиссер Иван Вырыпаев призвал деятелей культуры к бойкоту власти.

Между тем сам Серебренников в 2011 году поставил в Театре Олега Табакова спектакль "Околоноля" по роману тогдашнего первого замглавы администрации президента Владислава Суркова.

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28.08.2017
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