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Члены европейской киноакадемии призвали освободить художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, помещенного под домашний арест по делу о мошенничестве. Заявление размещено на сайте академии.

"Есть все основания полагать, что арест Кирилла Серебренникова политически мотивирован, и мы со всем уважением призываем российские власти освободить его и предоставить ему полную свободу передвижения и художественного самовыражения", - говорится в заявлении.

Подписанты обращения напоминают, что фильмы Серебренникова "Измена" и "Ученик" номинировались на премию академии в 2013 и 2016 годах, саундтрек композитора Ильи Демуцкого к фильму "Ученик" победил в номинации "Лучший европейский композитор" в прошлом году, а картины режиссера демонстрировались на кинофестивалях в Каннах, Венеции и Локарно. Из-за домашнего ареста Серебренников не сможет продолжить работу ни в Гоголь-центре, ни над новым фильмом про рок-музыканта Виктора Цоя "Лето" в Петербурге, отмечают авторы письма.

Обращение в защиту Серебренникова подписали в частности режиссеры Агнешка Холланд, Кен Лоуч, Фолькер Шлёндорф.

Серебренникова обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Накануне судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская отправила Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Сам режиссер на слушаниях просил не лишать его работы. "Я много лет работаю в России, сделал здесь много работ, никуда не собираюсь скрываться, поэтому прошу меня отпустить. Мне еще нужно закончить несколько текущих работ", - заявил Серебренников. Его адвокат Дмитрий Харитонов просил отпустить подзащитного под залог. Выступившая свидетелем защиты главред "Нового литературного обозрения" Ирина Прохорова предложила внести залог в любом объеме.

"Предъявленное обвинение является невозможным и абсурдным, - отмечал Серебренников. - Моя позиция состоит в том, что проект "Платформа" состоялся. Деньги, выделенные государством, были на него потрачены. Я им очень горжусь".

Поручителями за Серебренникова выступили несколько десятков общественных деятелей и деятелей искусства, в том числе вдова Александра Солженицина Наталья, гендиректор Большого театра Владимир Урин, писательница Людмила Улицкая, худрук театра Европы Лев Додин худрук Театра наций Евгений Миронов, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, режиссеры Андрей Смирнов, Федор Бондарчук, актер Данила Козловский, телеведущий Андрей Малахов, поп-исполнитель Филипп Киркоров, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, и многие другие. Их поручительства судья приобщила к делу.

Поддержать режиссера к зданию суда пришли около 500 человек. Они аплодировали, скандировали имя режиссера, кричали "Свободу!". Полицейские в мегафон призывали граждан не мешать работе суда и освободить проезжую часть. Решение суда собравшиеся встретили криками "Позор!".

У здания Басманного суда. Съемка Юрия Тимофеева:

Традиционное "Позор!". Серебренникову домашний арест на 2 месяца pic.twitter.com/0nXrhzdeBj — Грани.Ру (@GraniTweet) 23 августа 2017 г.

В среду театральный критик Марина Давыдова опубликовала обращение к российским театрам в связи с началом сезона и задержанием Серебренникова. "У нас действительно грядет открытие сезона, и вот чего нельзя в ближайшее время делать - так это рассказывать о новых планах, объявлять фестивальные программы, презентовать разнообразные проекты, проводить какие-нибудь "школы молодого режиссера" так, словно ничего не случилось. Первым и главным пунктом всех пресс-конференций, всех презентаций, всех интервью худруков прессе, всех театральных "ивентов" отныне должен стать вопрос о "деле Кирилла Серебренникова" - независимо от исхода сегодняшнего судебного заседания", - написала Давыдова.

Во вторник Серебренникова задержали в Петербурге, где он был на съемках фильма, и доставили в Москву. Пресс-служба СКР сообщила, что Серебренникову официально предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). "В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал", - отметили в СКР.