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Художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников задержан по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"Его действия квалифицируются следствием по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Следствие намерено предъявить Кириллу Серебренникову обвинение в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Серебренников проходил свидетелем по делу о хищениях в основанной им "Седьмой студии". 23 мая обыски прошли по разным адресам, в том числе в Гоголь-центре и у самого режиссера. Позже в тот же день режиссера допросили в столичном главке СКР.

9 августа на апелляции по мере пресечения фигурантам дела в Мосгорсуде стало известно, что бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и ее бывшая подчиненная Жирикова дали показания против Серебренникова и экс-генпродюсера студии Алексея Малобродского. Как следует из показаний Масляевой, они якобы создали компанию для хищения государственной субсидии в 200 миллионов рублей на поддержку современного искусства. По словам экс-главбуха, она помогала обналичивать средства, а Серебренников и Малобродский распоряжались этими деньгами "по своему усмотрению".

Кроме того, стало известно, что 25 июля СКР предъявил фигурантам дела "Седьмой студии" новые обвинения. Это произошло после того, как дело было передано из московского управления СКР в центральный аппарат ведомства. По словам адвоката Малобродского Ксении Карпинской, бывшим сотрудникам компании вменяют то, что они "работали в "Седьмой студии" и тратили государственные деньги". При этом в обвинениях не уточняется, как именно расходовались средства. Обвиняемым теперь вменяют 68 миллионов рублей ущерба.

11 августа источник в окружении режиссера сообщил, что СКР назначил экспертизу подлинности загранпаспорта Серебренникова. Документ был изъят у него во время обысков в конце мая. "Эти следственные действия являются лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж", - отметил источник.