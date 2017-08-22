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Также: Право, Театр, Россия, Европа, Общество, Культура, Политика, Мир | Персоны: Кирилл Серебренников

новость Продуман распорядок действий

Режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
22.08.2017
Кирилла Серебренникова увозят на допрос. Кадр "Дождя"
Кирилла Серебренникова увозят на допрос. Кадр "Дождя"
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Художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников задержан по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"Его действия квалифицируются следствием по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Следствие намерено предъявить Кириллу Серебренникову обвинение в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Серебренников проходил свидетелем по делу о хищениях в основанной им "Седьмой студии". 23 мая обыски прошли по разным адресам, в том числе в Гоголь-центре и у самого режиссера. Позже в тот же день режиссера допросили в столичном главке СКР.

9 августа на апелляции по мере пресечения фигурантам дела в Мосгорсуде стало известно, что бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и ее бывшая подчиненная Жирикова дали показания против Серебренникова и экс-генпродюсера студии Алексея Малобродского. Как следует из показаний Масляевой, они якобы создали компанию для хищения государственной субсидии в 200 миллионов рублей на поддержку современного искусства. По словам экс-главбуха, она помогала обналичивать средства, а Серебренников и Малобродский распоряжались этими деньгами "по своему усмотрению".

Кроме того, стало известно, что 25 июля СКР предъявил фигурантам дела "Седьмой студии" новые обвинения. Это произошло после того, как дело было передано из московского управления СКР в центральный аппарат ведомства. По словам адвоката Малобродского Ксении Карпинской, бывшим сотрудникам компании вменяют то, что они "работали в "Седьмой студии" и тратили государственные деньги". При этом в обвинениях не уточняется, как именно расходовались средства. Обвиняемым теперь вменяют 68 миллионов рублей ущерба.

11 августа источник в окружении режиссера сообщил, что СКР назначил экспертизу подлинности загранпаспорта Серебренникова. Документ был изъят у него во время обысков в конце мая. "Эти следственные действия являются лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж", - отметил источник.

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22.08.2017
в блоге Блоги
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Пара фраз 23.05.2017
в блоге Против излишней жестокости
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Илья Мильштейн

Вы даже не представляете

Илья Мильштейн, 23.06.2017

Cледователи СКР вместе с примкнувшими к ним судьями убеждены в том, что спектакль так и не был поставлен. В то время как все обвиняемые с примкнувшими к ним режиссером Кириллом Серебренниковым и артистами его театра не только хорошо помнят этот спектакль, но и до сих пор, как им представляется, его играют.
Илья Мильштейн

Драка с дураками

Илья Мильштейн, 26.05.2017

Ежели позавчера мы гадали о том, чей ресурс круче - Бортникова с Бастрыкиным или государствообразующей творческой интеллигенции, - то теперь, похоже, с этой мучительной неизвестностью покончено. Конечно, и чекисты нужны Путину, но рядом с великими актерами они выглядят, согласитесь, не вполне убедительно. По крайнее мере вчера нам так показалось.
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