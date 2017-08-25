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новость "Лето" на мороз

Съемки фильма Серебренникова о Цое будут заморожены
25.08.2017
Кирилл Серебренников. Фото с личной ФБ-страницы
Кирилл Серебренников. Фото с личной ФБ-страницы
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статья Статья

Гений и подсредственность

Вопрос о том, можно ли художнику брать деньги у начальства, давно обсуждался в путинской России, но актуализировался буквально на днях. После внезапного задержания и заключения под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. Тут высказываются разные мнения.

Илья Мильштейн
25.08.2017

Съемки фильма "Лето" о рок-музыканте Викторе Цое режиссера Кирилла Серебренникова будут заморожены. Об этом заявил продюсер картины Илья Стюарт, сообщает Интерфакс.

"Съемочный процесс фильма "Лето" будет заморожен сразу после съемок технических сцен, и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером, и по его заметкам", - говорится заявлении Стюарта.

По словам продюсера, создатели фильма пришли к мнению, что закончить его без участия режиссера невозможно. "Серебренников наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни, - подчеркнул Стюарт. - Мы верим, что фильм "Лето" обязательно будет доснят. Все наши мысли с Кириллом Семеновичем".

Между тем защита обжаловала домашний арест Серебренникова. Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов сообщил, что в апелляционной жалобе просит отменить домашний арест режиссера. "Мы будем просить любую меру, не связанную с лишением свободы", - сказал юрист. Апелляционные жалобы адвокатов Сереберенникова зарегистрированы, но дата рассмотрения еще не назначена, сообщили в Басманном райсуде.

Ассоциация театральных критиков выступила в поддержку "Серебренникова и других театральных деятелей, ныне объявленных подозреваемыми по так называемому делу "Седьмой студии". "Показательный арест с конвоированием в Москву человека, не пытавшегося скрываться от следствия и занимавшегося съемками фильма в Петербурге, выглядит как акция устрашения. Только в подобных, внеюридических терминах объяснимо продолжительное заточение в СИЗО и уважаемого театрального продюсера Алексея Малобродского, и тяжело больного бухгалтера Нины Масляевой. Общество не получило удовлетворительного ответа, чем именно вызваны эти экстраординарные меры, которые вполне можно квалифицировать как форму пыток", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ассоциации.

Режиссер Иван Вырыпаев призвал призвал деятелей искусства прекратить поддержку власти в связи с преследованием Серебренникова. "Не пожимать им руки на телекамерах, не появляться на общих мероприятиях, не упоминать фамилию действующего президента в прессе..., ну и конечно ни в коем случае не участвовать в его предвыборной кампании". - написал режиссер.

Серебренникова обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

23 августа Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября ( Видео ВИДЕО).Суд запретил Серебренникову покидать место жительства, пользоваться интернетом, мобильной связью, стационарным телефоном, отправлять и получать телеграммы, кроме исключительных случаев. При этом следователь может разрешить Серебренникову посещать место работы - Гоголь-центр.

Решение было принято, хотя поручителями за режиссера выступили несколько десятков общественных деятелей и деятелей искусства. Выступившая свидетелем защиты главред "Нового литературного обозрения" Ирина Прохорова заявила, что готова внести залог в любом объеме.

Поддержать режиссера к зданию суда пришли около 500 человек. Они аплодировали, скандировали имя режиссера, кричали "Свободу!". Полицейские в мегафон призывали граждан не мешать работе суда и освободить проезжую часть. Решение суда собравшиеся встретили криками "Позор!".

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
25.08.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Когда ж их всех повыловят

Илья Мильштейн, 23.08.2017

Cовсем другое дело, если гарант громовым шепотом велит силовикам отвязаться от художника, они же упорствуют в своем желании его покарать и отказываются исполнять неформальный приказ гаранта. Сперва выжимают показания из бухгалтера, сидящего в СИЗО, и ее подчиненной. А потом под утро набрасываются на режиссера.
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