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В деле о мошенничестве, основным обвиняемым по которому является режиссер, художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников в числе прочих фигурирует театральный продюсер Екатерина Воронова. Первой внимание на это обратила "Медуза", сославшись на публикацию СКР о предъявлении режиссеру обвинения.

"Он (Серебренников. - Ред.) привлек ранее ему знакомых Ю. Итина, А. Малобродского, Е. Воронову, Н. Масляеву и иных лиц", - заявляло следственное ведомство. Однако если театральному директору Юрию Итину, продюсеру Алексею Малобродскому и бухгалтеру Нине Масляевой ранее уже были предъявлены обвинения по делу (первый из них помещен под домашний арест, двое остальных заключены в СИЗО), то Воронову СКР упомянул впервые. При этом прямо заявлялось, что она была замешана в финансовых махинациях, якобы проводившихся в Гоголь-центре.

Хотя полностью имя Вороновой в сообщении ведомства не раскрывалось, "Медуза" сделала предположение, что имеется в виду именно Екатерина Воронова, являвшаяся одним из четырех исполнительных продюсеров спектакля Серебренникова "Сон в летнюю ночь", который был поставлен в Гоголь-центре в 2012 году.

Позже начальница пресс-службы СКР Светлана Петренко подтвердила ТАСС, что речь идет именно о продюсере Вороновой. При этом чиновница заявила, что в деле продюсер фигурирует уже давно, однако скрывается от следствия и объявлена в розыск.

С мая нынешнего года, когда стало известно о возбуждении дела, Серебренников проходил по делу свидетелем. При этом загранпаспорт у него еще в конце мая был изъят.

Однако утром СКР объявил, что режиссер задержан в Петербурге, где вел съемки фильма, и доставлен в центральный главк ведомства в Москве. Днем Серебренникову предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии. Признать вину он отказался.

Далее задержанного доставили в ИВС УМВД по Москве на Петровке, 38. На 12 часов среды в Басманном райсуде Москвы назначены слушания о выборе режиссеру меры пресечения.

Согласно фабуле дела, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта "Платформа", запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для воплощения проекта режиссер образовал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия".

Однако, продолжает СКР, Малобродский, Воронова и Масляева, действуя по указанию Серебренникова и Итина, при составлении планов мероприятий намеренно завышали данные об их количестве и стоимости. Также, утверждает ведомство, Серебренников поручал другим фигурантам обеспечивать заключение "Седьмой студией" с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта "Платформа". Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей.

Обвинение Серебренникову предъявили на основании показаний, данных Масляевой - в прошлом главбухом "Седьмой студии" - и ее бывшей подчиненной Татьяной Жириковой. Они же дали показания и против Малобродского. Жирикова, как следует из публикаций СКР, обвиняемой по делу не является.