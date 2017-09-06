О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Culture/Theatre/m.263822.html | http://mirror715.graniru.info/Culture/Theatre/m.263822.html
Также: Театр, Право, Культура, Общество

новость Театральный СИЗО

Мосгорсуд не изменил меры пресечения обвиняемым по делу "Седьмой студии"
06.09.2017
Алексей Малобродский. Фото с личной ФБ-страницы
Алексей Малобродский. Фото с личной ФБ-страницы
Реклама

Судья Мосгорсуда Светлана Александрова признала законным продление срока содержания под стражей в отношении бывшего генпродюсера АНО "Седьмая студия" Алексея Малобродского, сообщает РАПСИ. Также отклонены апелляционные жалобы экс-директора Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой.

В ходе заедания Масляева, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег, заявила об отзыве своей жалобы. Она отметила, что апелляцию на продление ареста без ее ведома подал адвокат Юрий Зайцев, от услуг которого она уже отказалась. "Я вообще не хочу присутствовать в этом судебном заседании. Это все будет длиться часов пять, и все это время речь будет идти о господине Малобродском", - заявила Масляева.

Более 30 деятелей кино и искусства заявили, что готовы лично поручиться за Малобродского. Среди них - артисты Валерий Гаркалин, Чулпан Хаматова, Елена Шарина, Владимир Мирзоев, Виктория Исакова, телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева, писатели Лев Рубинштейн и Анатолий Найман. Список поручителей огласила адвокат Ксения Карпинская.

Карпинская просила отменить арест Малобродского. Защита настаивала на том, что показания, которые дала Масляева в рамках досудебного соглашения, суд не может считать доказательствами. "Масляева оговаривает себя и других. Мне кажется чудовищным, что человек оговаривает себя под давлением следствия. "Седьмая студия" была создана не для хищения денежных средств, а для того, чтобы продлить созданные в театре традиции. Ее показания не могут считаться доказательствами", - сказала адвокат.

"Следствие глумится над законом, допускает нарушения, практикует ложь и запугивание", - заявил Малобродский. По его словам, следственных действий не проводится, а ему не задают никаких вопросов, хотя он готов на них ответить.

Защита находящегося под домашним арестом Итина попросила лишь разрешить ему двухчасовые прогулки. "Я прекрасно понимаю какое будет решение суда, я прошу предоставить мне условия для существования - выходить на несколько часов на улицу", - сказал Итин. Судья Александрова удовлетворила его просьбу, разрешив покидать квартиру с 10:00 до 12:00.

18 июля судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь продлила на три месяца, до 19 октября, срок содержания под стражей Малобродского и Масляевой, а также срок домашнего ареста Итина.

По делу о хищениях с "Седьмой студии" проходит также режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, и продюсер Екатерина Воронова. Она объявлена в розыск. Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей. Никто из них, кроме Масляевой, вину не признает.

Оставить комментарий Обсудить
06.09.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Без страха и опричнины

Илья Мильштейн, 01.09.2017

Однако было бы гораздо хуже, если бы знаменитые россияне молчали все как один. Или, подобно братьям Михалковым, принимали посильное участие в травле своего товарища и его подельников. Было бы хуже, если бы мастера культуры скопом, как в былые времена, требовали казнить тех, чьи дела расследуют доблестные бойцы батыра Ежова.
новость Новости по теме
30.08.2017 Молодые деятели культуры выступили в поддержку обвиняемых по делу "Седьмой студии" →
09.08.2017 Бывшие бухгалтеры "Седьмой студии" дали показания против Серебренникова →
07.08.2017 Деятели культуры требуют освободить Малобродского →
18.07.2017 Суд продлил Малобродскому арест несмотря на возражения прокуратуры →
18.07.2017 Прокуратура назвала незаконным содержание Малобродского в СИЗО →
24.06.2017 Серебренников: Театр оказался лицом к лицу с репрессивной машиной →
20.06.2017 Задержан экс-директор Гоголь-центра Алексей Малобродский →
08.06.2017 Экс-главбух "Седьмой студии" Масляева пошла на сделку с прокуратурой →
27.05.2017 Бывший главбух "Седьмой студии" Масляева арестована по делу о хищении →
24.05.2017 Бывшие администраторы "Седьмой студии" задержаны по делу о мошенничестве →
Фото и Видео
25963
Play own
Правосудие в подвале
23044
Play own
Свиная голова для Табакова
22855
Play own
"Просыпайся, интеллигенция"
22284
Play own
Прощание с Алексеем Девотченко
Реклама
Выбор читателей
статья Забирай корзиночку
Илья Мильштейн
в блоге Друзьям - колбасу
383
статья Кадыров, Мьянма и мы
Александр Скобов. Courtesy photo
новость Сечин обвиняет Улюкаева
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: poistine.org
статья Трампу осталось недолго
РЕКЛАМА
новость Украина и миротворцы
Миротворцы ООН. Фото: un.org
в блоге Улюкаев в гостях у Сечина
383
новость Совет Европы без России
Эмблема Совета Европы
новость 2,5 года за задницы омоновцев
Расим Искаков. Фото: "Открытая Россия"
новость Новое дело Януковича
Допрос Виктора Януковича. Кадр трансляции
новость Додон против учений на Украине
Игорь Додон. Фото: dodon.md
новость Пять лет после пыток кадыровцами
Магомед Тарамов (слева) и Джамалай Тазбиев. Источник: novayagazeta.ru
новость ФБР интересуется Telegram
Павел Дуров. Фото из личного твиттера
статья Бирманский лес пошел
Илья Мильштейн
новость Сечин сам дал Улюкаеву сумку
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: sputnik.ru
новость Путин против санкций для КНДР
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость В Донбассе готовится обмен пленными
Порошенко встречает освобожденных из плена. Фото: president.gov.ua
в блоге Нужна кровь Навального
383
новость В Минске задержали беженку из Чечни
Луиза Дудуркаева. Фото: kavkazr.com
новость Продление санкций согласовано
Флаг Евросоюза