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Судья Мосгорсуда Светлана Александрова признала законным продление срока содержания под стражей в отношении бывшего генпродюсера АНО "Седьмая студия" Алексея Малобродского, сообщает РАПСИ. Также отклонены апелляционные жалобы экс-директора Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой.

В ходе заедания Масляева, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег, заявила об отзыве своей жалобы. Она отметила, что апелляцию на продление ареста без ее ведома подал адвокат Юрий Зайцев, от услуг которого она уже отказалась. "Я вообще не хочу присутствовать в этом судебном заседании. Это все будет длиться часов пять, и все это время речь будет идти о господине Малобродском", - заявила Масляева.

Более 30 деятелей кино и искусства заявили, что готовы лично поручиться за Малобродского. Среди них - артисты Валерий Гаркалин, Чулпан Хаматова, Елена Шарина, Владимир Мирзоев, Виктория Исакова, телеведущие Михаил Шац и Татьяна Лазарева, писатели Лев Рубинштейн и Анатолий Найман. Список поручителей огласила адвокат Ксения Карпинская.

Карпинская просила отменить арест Малобродского. Защита настаивала на том, что показания, которые дала Масляева в рамках досудебного соглашения, суд не может считать доказательствами. "Масляева оговаривает себя и других. Мне кажется чудовищным, что человек оговаривает себя под давлением следствия. "Седьмая студия" была создана не для хищения денежных средств, а для того, чтобы продлить созданные в театре традиции. Ее показания не могут считаться доказательствами", - сказала адвокат.

"Следствие глумится над законом, допускает нарушения, практикует ложь и запугивание", - заявил Малобродский. По его словам, следственных действий не проводится, а ему не задают никаких вопросов, хотя он готов на них ответить.

Защита находящегося под домашним арестом Итина попросила лишь разрешить ему двухчасовые прогулки. "Я прекрасно понимаю какое будет решение суда, я прошу предоставить мне условия для существования - выходить на несколько часов на улицу", - сказал Итин. Судья Александрова удовлетворила его просьбу, разрешив покидать квартиру с 10:00 до 12:00.

18 июля судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь продлила на три месяца, до 19 октября, срок содержания под стражей Малобродского и Масляевой, а также срок домашнего ареста Итина.

По делу о хищениях с "Седьмой студии" проходит также режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, и продюсер Екатерина Воронова. Она объявлена в розыск. Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей. Никто из них, кроме Масляевой, вину не признает.