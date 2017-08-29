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новость Театр на Лубянке

К делу Серебренникова подключили службу ФСБ по защите конституционного строя
29.08.2017
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото: Грани.Ру
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото: Грани.Ру
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Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ поручили оперативное сопровождение дела "Седьмой студии", по которому проходит художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников. Об сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом дела и близкие к спецслужбе.

Сотрудники так называемой 2-й службы ФСБ подключились к работе по делу после обысков и первых задержаний, уточнили источники издания. Сейчас именно это подразделение обеспечивает оперативную работу по "Седьмой студии". Сотрудники спецслужбы проверяет связи и контакты фигурантов дела.

Основная задача 2-й службы ФСБ - "оперативное обеспечение деятельности Министерства культуры", отметил источник, близкий к ведомству. "Театры, музеи находятся в поле зрения подразделений по защите конституционного строя. Там работают высококвалифицированные специалисты, которые понимают, что такое культура и искусство. Я сам был замначальника отдела, который занимался кураторством театров, выставок. Понимание специфики было абсолютное, - рассказал изданию бывший начальник Центра общественных связей ФСБ Александр Михайлов. - Служба ​занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, экстремизмом. И в том числе ограждением творческой интеллигенции от нашего противника".

При этом Михайлов подчеркивает, что участие спецслужбы в расследовании не свидетельствует, что власти воспринимают дело "Седьмой студии" как политическое. "Никакой идеологии там нет", - отметил экс-руководитель ЦОС.

Серебренников был задержан в ночь на 22 августа, уже после других фигурантов дела, и 23-го помещен под домашний арест в Москве. По части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) режиссеру грозит до 10 лет колонии.

Согласно фабуле дела, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта "Платформа", запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для реализации проекта режиссер образовал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия".

Как утверждает следствие, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Кроме того, режиссер, по данным СКР, поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта "Платформа". Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей. Серебренников вину не признает.

В защиту Серебренникова выступают российские и иностранные деятели культуры и организации. Драматург и режиссер Иван Вырыпаев призвал к бойкоту власти.

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