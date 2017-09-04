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Также: Право, Театр, Россия, Общество, Культура, Политика | Персоны: Кирилл Серебренников, Владимир Спиваков , Александр Сокуров

новость Серебренникову смягчили условия домашнего ареста

04.09.2017
Кирилл Серебренников в Басманном суде. Кадр "России-24"
Кирилл Серебренников в Басманном суде. Кадр "России-24"
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Судья Мосгорсуда Наталья Борисова подтвердила решение об отправке режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест, однако смягчила условия его отбывания. Об этом сообщает "Медиазона".

Теперь Серебренникову разрешены ежедневные прогулки по его району Хамовники с 18 до 20 часов. Также Борисова уточнила право обвиняемого на свидания с адвокатом Дмитрием Харитоновым.

Харитонов настаивал на освобождении своего клиента из-под ареста. Однако Борисова заняла сторону следователя Павла Васильева, которого поддержала прокурор Марина Бабек. Они называли избранную меру пресечения обоснованной.

На слушаниях Харитонов представил поручительства за Серебренникова еще от 39 деятелей культуры и спорта, в том числе от дирижера Владимира Спивакова, режиссера Александра Сокурова, актеров Аллы Демидовой, Инны Чуриковой и Дмитрия Харатьяна. В августе, перед судом о мере пресечения, за обвиняемого поручились 38 человек.

Серебренников был задержан в Петербурге в ночь на 22 августа, уже после других фигурантов дела. 23-го числа судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская отправила его под домашний арест в Москве. По части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) режиссеру грозит до 10 лет колонии.

Согласно фабуле дела, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта "Платформа", запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для воплощения проекта режиссер образовал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия".

Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также, утверждает ведомство, режиссер поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта "Платформа". Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей.

Серебренников вину не признает.

В воскресенье немецкий актер Ларс Айдингер поместил в своем Инстаграме текст на английском языке, являющийся, по его словам, письмом Серебренникова, которое тот передал ему во время последнего приезда в Германию и попросил опубликовать в случае своего ареста. Автор текста призывал "не поддаваться на провокации некоторых политических аферистов, которые пытаются сделать деньги на любой истории, которую можно использовать для дискредитации властей".

"После возбуждения уголовного дела я слышал различные измышления относительно себя, - далее говорилось в документе. - Я даже получил от президента Украины Петра Порошенко предложение возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм при финансовой поддержке государства. Я признателен за такое внимание к моей персоне, но хочу сказать, что я не намерен уезжать. Я не политик. Я режиссер. Я не хочу, чтобы меня использовали в чьих-либо грязных интересах".

Однако адвокат Харитонов расценил опубликованный текст как провокацию. "Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было, - заверил юрист. - Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году".

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04.09.2017
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