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Домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова не означает, что он в чем-то виноват. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Китае, сообщает Интерфакс.
"К Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег, - сказал Путин. - Несмотря на то, что он находится под домашним арестом - это не значит, что он в чем-то виноват. Виноват он или нет, может определить только суд".
К творчеству Серебренникова можно относиться по-разному, отметил Путин, но "если власть финансирует - значит, она относится, как минимум, нейтрально и дает возможность художнику творить, работать".
Серебренникова обвиняют по делу "Седьмой студии". По части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) режиссеру грозит до 10 лет колонии. 22 августа Серебренникова задержали в Петербурге. На следующий день судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская отправила его под домашний арест в Москве. В понедельник Мосгорсуд подтвердил решение райсуда, однако смягчил условия отбывания домашнего ареста. Теперь Серебренникову разрешены ежевечерние двухчасовые прогулки в пределах его района.
Согласно фабуле дела, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта "Платформа", запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для воплощения проекта режиссер образовал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия".
Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также, утверждает ведомство, режиссер поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта "Платформа". Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.
Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей. Серебренников вину не признает.
Однако было бы гораздо хуже, если бы знаменитые россияне молчали все как один. Или, подобно братьям Михалковым, принимали посильное участие в травле своего товарища и его подельников. Было бы хуже, если бы мастера культуры скопом, как в былые времена, требовали казнить тех, чьи дела расследуют доблестные бойцы батыра Ежова.