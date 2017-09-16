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Министерство культуры признано потерпевшим по уголовному делу о хищении в "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Минкультуры планирует на стадии предварительного следствия подать исковое заявление с требованием возместить причиненный ущерб, сообщил другой информированный источник. Адвокаты всех обвиняемых отказались комментировать информацию, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.

23 мая, сразу после первых обысков по делу "Седьмой студии", на имя главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова было направлено письмо за подписью замминистра культуры Николая Малакова. В документе содержалась просьба о привлечении к ответственности "лиц, которые как нам стало известно похитили субсидии" (пунктуация сохранена. - Ред.), выделенные Минкультом на поддержку проекта "Седьмой студии" "Платформа".

26 мая глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что в ведомстве знали о расследовании предполагаемых хищений в "Седьмой студии". "Хочу особо подчеркнуть: эта история к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения. Да, эта ситуация меня очень огорчает. Как и любой скандал в культуре. Надеюсь, следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости. Ибо люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание", - сказал министр.

Согласно фабуле дела, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта "Платформа", запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для воплощения проекта режиссер образовал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия".

Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также, утверждает ведомство, режиссер поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта "Платформа". Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами. Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей.

Суды арестовали экс-генпродюсера АНО "Седьмая студия" Алексея Малобродского и бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву. Сам Серебренников и экс-директор Юрий Итин помещены под домашний арест. Всем им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Вину обвиняемые не признают, за исключением пошедшей на сделку со следствием Масляевой.