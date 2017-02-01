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Также: Право, Правительство, Криминал, Спецслужбы, Россия, Общество, Происшествия, Политика | Персоны: Алексей Улюкаев, Игорь Сечин

новость Reuters: Сечин лично присутствовал при передаче Улюкаеву денег

01.02.2017
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин лично присутствовал при передаче "крупной суммы денег" бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванные источники. Встреча, по их словам, проходила в ночь на 14 ноября в московском офисе компании и была "подготовлена Сечиным в сотрудничестве с представителями правоохранительных органов".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию, посоветовав обратиться с этим вопросом в Следственный комитет. Адвокат Улюкаева также отказался от комментариев.

О том, что Сечин сам организовал встречу с Улюкаевым, ранее писал "Росбалт". Однако, по версии источников агентства, когда министр приехал в офис "Роснефти", Сечин по телефону сказал ему, что находится на совещании. При этом он уверил Улюкаева, что "для него все готово".

Вскоре после этого Улюкаев вышел из офиса "Роснефти". В руках он нес свой портфель и металлический чемоданчик, который ему вручили в нефтяной компании. Второй металлический кейс нес один из топ-менеджеров "Роснефти". Он помог уложить их в багажник, а вскоре вернулся в сопровождении сотрудников ФСБ, которые попросили министра выйти из автомобиля. Улюкаев попытался совершить несколько звонков по мобильному телефону, но в месте проведения операции работала "глушилка". Спецсвязь в автомобиле оказалась отключена.

На следующий день министру предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством).

Согласно фабуле дела, министр требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

15 ноября Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины января. Спустя несколько часов Владимир Путин освободил министра от занимаемой должности "в связи с утратой доверия".

Как утверждалось, ФСБ прослушивала телефон чиновника с лета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с самого начала оперативной разработки Улюкаева Путин получал всю информацию о проводимых мероприятиях, однако не стал увольнять министра, поскольку "для увольнения необходимы достаточные основания", а не "первичная информация".

30 ноября Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина, ранее занимавшего пост замглавы Минфина.

10 января Басманный райсуд продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля. Защита просила смягчить условия ареста и разрешить Улюкаеву посещать врачей, а также разрешить доступ в квартиру няне шестилетней дочери экс-министра. Однако суд отклонил ходатайство. На заседании следователь сообщил, что срок следствия по делу в отношении Улюкаева продлен до 15 мая.

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01.02.2017
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Разведение счетов

Илья Мильштейн, 21.11.2016

Провожая министра на покой, Кадыров пишет, что именно он, Улюкаев, "тормозил решение" по отъему у Сечина чеченской нефтянки "без какого-либо обоснования", и далее как бы клеймит коррупционные нравы в Москве. Между тем вообразить министра, вымогающего взятку у Рамзана Ахматовича, еще трудней, нежели у Игоря Иваныча.
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Россия, осень, Улюкаев

Илья Мильштейн, 16.11.2016

Последнее, что высшее начальство теряет в эпоху внутриэлитных разборок и смут, - это чувство опасности, и если Игорь Иваныч сводил счеты с Улюкаевым, не желая перегружать руководство лишними знаниями, то страшновато и за него. Вообще неуязвимых там, наверху, больше не осталось, за одним, быть может, исключением.
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru

Забирают все круче

15.11.2016

Многомесячная оперативная разработка с участием главы государства завершилась сенсационным задержанием действующего министра. Версия следствия всерьез не воспринимается. Кому и зачем понадобился арест Алексея Улюкаева? Кто из "системных либералов" следующий? Кто за них вступится? Первые комментарии.


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