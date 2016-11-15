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Владимир Путин снял Алексея Улюкаева с поста главы Минэкономразвития "в связи с утратой доверия". Как передает ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее во вторник судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов отправил Улюкаева под домашний арест на срок до 15 января 2017 года по делу о вымогательстве взятки 2 миллиона долларов у представителей "Роснефти". СКР не стал добиваться отправки чиновника в СИЗО - как утверждалось, из-за того, что он имеет доступ к государственным тайнам высшего уровня.

В ночь на 15 ноября стало известно, что Улюкаев задержан ФСБ с поличным. Как утверждалось, спецслужба прослушивала телефон чиновника с лета. В разговорах министра с представителями "Роснефти" при обсуждении вопроса приватизации "Башнефти" звучали угрозы.

Днем во вторник Улюкаеву предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки либо без такового.

Согласно фабуле дела, министр требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

Сам Улюкаев не признает вину. Как сообщают его адвокаты, возбуждение дела он расценивает как провокацию. Чиновник отказывается давать показания до тех пор, пока не будут конкретизировано обвинение и представлены доказательства.

Днем 15 ноября Песков сообщил, что с самого начала оперативной разработки Улюкаева Путин получал всю информацию о проводимых мероприятиях, однако не стал увольнять министра, поскольку "для увольнения необходимы достаточные основания", а не "первичная информация".

Песков также заверил, что случай с Улюкаевым не повлечет отставки правительства. "В данном случае абсурдно говорить о какой-то коллективной ответственности", - пояснил пресс-секретарь Путина.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании думской фракции "Единой России", заявил по поводу дела против Улюкаева: "Случившееся - за гранью моего понимания". Он добавил, что накануне обсуждал ситуацию с Путиным и у того "такое же мнение".

Между тем СМИ передавали, что дело Улюкаева инициировал глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов, до недавнего времени являвшийся первым замначальника управления собственной безопасности ФСБ. Утверждалось, что Феоктистов лично участвовал в "оперативно-технических мероприятиях".