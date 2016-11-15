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Следствие просит заключить Улюкаева под домашний арест
15.11.2016
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
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Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба СКР. Его обвиняют в вымогательстве взятки в 2 миллиона долларов у представителей "Роснефти".

После допроса в СКР министра привезли в Басманный суд. "Улюкаев доставлен в суд", - сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. По ее словам, ходатайство следствия будет рассмотрено в ближайшее время.

Сам Улюкаев вины не признает. "Алексей Валентинович свою вину не признал. Считает, что то, что произошло вчера в офисе "Роснефти", это провокация в отношении государственного чиновника", - сообщил адвокат Тимофей Гриднев. По его словам, совместно с другими адвокатами министра принято решение воздерживаться от дачи показаний до тех пор, пока не будет конкретизировано обвинение и представлены доказательства. Гриднев отметил, что следствие взяло у него подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

"По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя ПАО "НК "Роснефть" в качестве взятки денежные средства за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению ПАО "НК "Роснефть" государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть". При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании. Благодаря своевременному обращению представителей "Роснефти" в правоохранительные органы с заявлением о незаконных действиях министра 14 ноября текущего года при получении взятки в размере двух миллионов долларов США Алексей Улюкаев был задержан с поличным", - говорится в сообщении СКР.

Улюкаеву предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки и в особо крупном размере). Максимальная санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет, либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового.

О задержании министра стало известно в ночь на вторник. Как сообщал Интерфакс со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко, Улюкаева задержали в ходе операции ФСБ. Спецслужба прослушивала телефон министра с лета этого года. В разговорах главы Минэкономразвития с представителями "Роснефти" при обсуждении вопроса приватизации "Башнефти" звучали угрозы. По словам представителя СКР, эти материалы легли в основу уголовного дела. "При задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно", - отметила Петренко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получал всю информацию с начала оперативной разработки Улюкаева. "Президенту, конечно, доложено, он в курсе, - сказал Песков. - Ему было доложено в момент начала оперативной разработки, то есть, он получал всю информацию".

Пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос, не ударит ли по инвестиционному имиджу России обвинения в адрес главы Минэкономразвития. "В любом случае, решить что-либо может только суд", - подчеркнул Песков.

Возбуждение уголовного дела и задержание Улюкаева не станет основанием для отставки правительства, отметил пресс-секретарь. "Не вижу связи. Речь идет о персональных обвинениях, которые сами по себе не являются основанием для признания того или иного министра или просто физического лица коррупционером или виновным, - отметил Песков. - В данном случае абсурдно говорить о какой-то коллективной ответственности".

Пресс-секретарь также сказал, что не располагает информацией, принимал ли Путин решение об увольнении Улюкаева самостоятельно или по представлению председателя правительства. Отвечая на вопрос, почему Путин, зная о разработке Улюкаева, не уволил министра, Песков сказал: "Для увольнения необходимы достаточные основания. Не первичная информация, а информация, которая подтверждена соответствующими аргументами, серьезность которых соответствует серьезности предъявляемых обвинений. Это вполне очевидно".

Премьер-министр Дмитрий Медведев в курсе задержания Улюкаева, сообщили в пресс-службе правительства. "Председатель правительства в курсе задержания Улюкаева. Премьер обсуждал произошедшее с президентом", - говорится в сообщении. Медведев считает, что необходимо провести самое тщательное расследование этого дела.

"Предполагается, что вопрос об избрании меры пресечения Улюкаеву будет рассмотрен сегодня", - сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что главе Минэкономразвития деньги передали наличными. О других подробностях операции источник не рассказал.

Между тем источники "Новой газеты" сообщают, что расследование в отношении Улюкаева началось по инициативе главы службы безопасности "Роснефти", бывшего высокопоставленного сотрудника ФСБ Олега Феоктистова. Он также участвовал в оперативно-технических мероприятиях".

Как сообщает "Новая", два миллиона долларов для Улюкаева лежали в банковской ячейке. По словам источников издания, материалы прослушки "свидетельствуют о наличии притязаний министра на эти деньги", однако сам Улюкаев деньги не изымал.

Анатолий Чубайс, глава "Роснано"
Для нас, знающих Алексея Улюкаева больше 30 лет, случившееся - абсолютный шок. Но если все же попробовать убрать эмоции и даже естественное человеческое сочувствие товарищу в беде и подумать о сути, а не о политике, то стоит вспомнить одно золотое правило - послушай обе стороны. Одна говорит: Улюкаев угрожал "Роснефти" и вымогал взятку. (Видимо, я что-то перестал понимать в этом мире). Но другой-то пока мы вообще не услышали!

Фейсбук, 15.11.2016

Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей
Бывает так, что высокопоставленные чиновники не без оснований задерживаются за получение взятки. В случае с Улюкаевым очень много вопросов, по крайней мере, вопросов, связанных и с мотивацией этой взятки, и с самим фактом - было, не было, или это подозрение в том, что это могло быть.

Надо быть безумцем, чтобы спустя месяц после того, как одобрение сделки, и формальное юридическое, и политическое, состоялись, угрожать "Роснефти" чем-то и вымогать два миллиона долларов у Игоря Ивановича Сечина, фактически одного из самых влиятельных людей в нашей стране. Это надо было бы тогда Алексея Валентиновича не СКР задерживать, а представителям Кащенко. Поэтому, мне кажется с содержательной точки зрения это обвинение, мягко говоря, еще не сильно доказанным и рациональным.

Другое дело, что действует, к сожалению, часто принцип: был бы человек, а статья найдется. Потом надо иметь в виду: Улюкаев 25 лет в политике, а его представляют каким-то мальчиком, который вообще действует в этом пространстве так, как будто впервые попал туда. Не укладывается у меня в голове, что человек такого уровня, не только министр, но с таким большим опытом и чиновной, и политической жизни, может попасть в такого рода ситуацию.

Business FM, 15.09.2016

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Многомесячная оперативная разработка с участием главы государства завершилась сенсационным задержанием действующего министра. Версия следствия всерьез не воспринимается. Кому и зачем понадобился арест Алексея Улюкаева? Кто из "системных либералов" следующий? Кто за них вступится? Первые комментарии.


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