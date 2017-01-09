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Также: Право, Правительство, Криминал, Спецслужбы, Россия, Общество, Происшествия, Политика | Персоны: Алексей Улюкаев

новость Следствие попросило продлить домашний арест Улюкаеву

09.01.2017
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
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статья Статья

Разведение счетов

Провожая министра на покой, Кадыров пишет, что именно он, Улюкаев, "тормозил решение" по отъему у Сечина чеченской нефтянки "без какого-либо обоснования", и далее как бы клеймит коррупционные нравы в Москве. Между тем вообразить министра, вымогающего взятку у Рамзана Ахматовича, еще трудней, нежели у Игоря Иваныча.

Илья Мильштейн
21.11.2016

Следствие ходатайствовало о продлении на три месяца домашнего ареста бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следственных органов о продлении на три месяца, то есть до 15 апреля, срока домашнего ареста в отношении Улюкаева. Рассмотрение ходатайства назначено на 10 января", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По решению суда, Улюкаев отбывает домашний арест в своей квартире в Москве на Минской улице. Экс-министру запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи. Телефоном бывшему главе Минэкономразвития разрешено пользоваться только для вызова скорой помощи или спасательной службы. Также Улюкаеву запрещены ежедневные прогулки.

В середине декабря 2016 года Басманный суд арестовал имущество бывшего министра. Арест был наложен арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева. Все имущество находится в Смоленской области.

Алексей Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ вечером 14 ноября. На следующий день ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством).

Согласно фабуле дела, министр требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

15 ноября вечером Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины января. Спустя несколько часов Владимир Путин освободил министра от занимаемой должности "в связи с утратой доверия".

Как утверждалось, ФСБ прослушивала телефон чиновника с лета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с самого начала оперативной разработки Улюкаева Путин получал всю информацию о проводимых мероприятиях, однако не стал увольнять министра, поскольку "для увольнения необходимы достаточные основания", а не "первичная информация".

30 ноября Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина, ранее занимавшего пост замглавы Минфина.

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09.01.2017
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Россия, осень, Улюкаев

Илья Мильштейн, 16.11.2016

Последнее, что высшее начальство теряет в эпоху внутриэлитных разборок и смут, - это чувство опасности, и если Игорь Иваныч сводил счеты с Улюкаевым, не желая перегружать руководство лишними знаниями, то страшновато и за него. Вообще неуязвимых там, наверху, больше не осталось, за одним, быть может, исключением.
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru

Забирают все круче

15.11.2016

Многомесячная оперативная разработка с участием главы государства завершилась сенсационным задержанием действующего министра. Версия следствия всерьез не воспринимается. Кому и зачем понадобился арест Алексея Улюкаева? Кто из "системных либералов" следующий? Кто за них вступится? Первые комментарии.


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