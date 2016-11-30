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Президент Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина, ранее занимавшего пост замглавы Минфина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Максим Станиславович, вы работаете не так давно, но, в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития", - сказал президент на встрече с Орешкиным. Тот ответил согласием.

"Если говорить сейчас о российской экономике, то ситуацию можно коротко охарактеризовать: самое плохое уже позади, но темпы роста еще, конечно, недостаточные. Поэтому главная задача на предстоящий год - это подготовка ключевых мер, которые позволили бы снять структурные преграды для роста российской экономики и позволить ей двигаться вперед", - ответил Орешкин на вопрос Путина о его видении основных задач ведомства.

Орешкин родился в 1982 году в Москве. В 2004 году окончил магистратуру Высшей школы экономики по направлению "Экономика". В 2002-2006 годах Орешкин работал экономистом, а затем заведующим сектором Центрального банка. В 2006-2010 годах - старший менеджер, директор, управляющий директор Росбанка. В 2010-2012 годах - руководитель аналитического блока по России и СНГ Credit Agricole, в 2012-2013 годах - главный экономист по России "ВТБ Капитала"

В 2013 году Орешкин был назначен директором департамента долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов. С марта 2015 года он стал заместитем министра финансов.

В январе 2015 года Орешкин был включен в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента.

Предшественник Орешкина на посту главы Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ вечером 14 ноября. На следующий день Улюкаеву предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством). Согласно фабуле дела, министр требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

15 ноября вечером Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины января. Спустя несколько часов Путин освободил министра от занимаемой должности "в связи с утратой доверия".

Как утверждалось, ФСБ прослушивала телефон чиновника с лета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с самого начала оперативной разработки Улюкаева Путин получал всю информацию о проводимых мероприятиях, однако не стал увольнять министра, поскольку "для увольнения необходимы достаточные основания", а не "первичная информация".

21 ноября Путин заявил, что дело против Улюкаева только укрепит деловой климат в России. "Сам факт того, что это состоялось, - это очень печальный факт. Но я бы хотел сказать только, что мы и дальше будем нетерпимо относиться к любым проявлениям подобного рода, - сказал Путин. - На мой взгляд, я в этом глубоко убежден, такие действия правоохранительных органов не только не наносят ущерба деловому климату, а наоборот, только укрепляют деловой климат в России. Все должны знать, и наши партнеры, и внутри страны, мы все сами должны понимать и знать, что вне зависимости от служебного положения кого бы то ни было закон будет применяться одинаково ко всем".

При этом президент подчеркнул, что у него нет претензий к правительству в целом. "Правительство работает профессионально, несмотря на всю критику, которая естественна, - сказал Путин. - Мы все работаем не без ошибок, и, наверное, можно было бы и правительству кое‑что делать побыстрее. Но в целом, повторяю еще раз, я считаю, что правительство работает эффективно и достаточно результативно в тех непростых условиях, в которых нам приходится функционировать".

Кроме того, Путин вновь заверил, что дело Улюкаева никак не скажется на сделке по покупке "Роснефтью" "Башнефти".