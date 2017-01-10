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Также: Право, Правительство, Криминал, Спецслужбы, Россия, Общество, Происшествия, Политика | Персоны: Алексей Улюкаев

новость Срок следствия по делу Улюкаева продлен до 15 мая

10.01.2017
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
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статья Статья

Разведение счетов

Провожая министра на покой, Кадыров пишет, что именно он, Улюкаев, "тормозил решение" по отъему у Сечина чеченской нефтянки "без какого-либо обоснования", и далее как бы клеймит коррупционные нравы в Москве. Между тем вообразить министра, вымогающего взятку у Рамзана Ахматовича, еще трудней, нежели у Игоря Иваныча.

Илья Мильштейн
21.11.2016

Срок следствия по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева продлен до 15 мая. Как передает ТАСС, об этом сообщили в Басманном суде столицы.

Улюкаев в ходе заседания попросил отпустить его под подписку о невыезде. "Я не согласен с аргументацией следствия, прошу суд избрать мне подписку о невыезде. Паспорт у меня изъят следствием", - сказал бывший чиновник.

Также Улюкаев, находящийся сейчас под домашним арестом, просил разрешить ему посещать медицинские учреждения и нанять няню для шестилетней дочери.

Однако следователь Роман Нестеров заявил, что экс-министр, находясь на свободе, может оказать давление на некоторых свидетелей обвинения. По словам Нестерова, показания против бывшего чиновника дал ряд сотрудников Минэкономравзития и Росимущества.

По словам Нестерова, следствие располагает записями разговоров фигурантов, и для их проверки назначена фонографическая экспертиза. Также следователь не исключил, что некоторые свидетели по делу могут быть переквалифицированы в подозреваемых.

Следователь, как дополняет Интерфакс, также возражал против разрешения Улюкаеву совершать прогулки. "Это позволит ему бесконтрольно встречаться с другими любыми лицами или покинуть пределы России, даже без загранпаспорта", - сказал он. Прокурор поддержала ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшего министра.

Как отмечает РИА "Новости", положительные характеристики бывшему министру дали глава "Роснано" Анатолий Чубайс, руководитель Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также глава банка ВТБ Андрей Костин. Характеристики приобщены к материалам дела.

Алексей Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ вечером 14 ноября. На следующий день ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством).

Согласно фабуле дела, министр требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

15 ноября вечером Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины января. Спустя несколько часов Владимир Путин освободил министра от занимаемой должности "в связи с утратой доверия".

Как утверждалось, ФСБ прослушивала телефон чиновника с лета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с самого начала оперативной разработки Улюкаева Путин получал всю информацию о проводимых мероприятиях, однако не стал увольнять министра, поскольку "для увольнения необходимы достаточные основания", а не "первичная информация".

30 ноября Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина, ранее занимавшего пост замглавы Минфина.

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10.01.2017
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Россия, осень, Улюкаев

Илья Мильштейн, 16.11.2016

Последнее, что высшее начальство теряет в эпоху внутриэлитных разборок и смут, - это чувство опасности, и если Игорь Иваныч сводил счеты с Улюкаевым, не желая перегружать руководство лишними знаниями, то страшновато и за него. Вообще неуязвимых там, наверху, больше не осталось, за одним, быть может, исключением.
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru

Забирают все круче

15.11.2016

Многомесячная оперативная разработка с участием главы государства завершилась сенсационным задержанием действующего министра. Версия следствия всерьез не воспринимается. Кому и зачем понадобился арест Алексея Улюкаева? Кто из "системных либералов" следующий? Кто за них вступится? Первые комментарии.


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