О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.257478.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.257478.html
Также: Право, Правительство, Криминал, Спецслужбы, Россия, Общество, Происшествия, Политика | Персоны: Алексей Улюкаев

новость Суд арестовал имущество Улюкаева

16.12.2016
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
Реклама

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Как передает Интерфакс, об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы был наложен арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в качестве обеспечительной меры. Все имущество находится в Смоленской области", - сказала она.

Царева уточнила, что решение об аресте было вынесено 29 ноября.

Ранее источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что на имущество экс-министра судом по ходатайству следствия был наложен обеспечительный арест. При этом собеседник агентства подчеркнул, что "арест имущества - обычная практика по подобным делам".

Алексей Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ вечером 14 ноября. На следующий день ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством).

Согласно фабуле дела, министр требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

15 ноября вечером Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины января. Спустя несколько часов Владимир Путин освободил министра от занимаемой должности "в связи с утратой доверия".

Как утверждалось, ФСБ прослушивала телефон чиновника с лета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с самого начала оперативной разработки Улюкаева Путин получал всю информацию о проводимых мероприятиях, однако не стал увольнять министра, поскольку "для увольнения необходимы достаточные основания", а не "первичная информация".

30 ноября Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина, ранее занимавшего пост замглавы Минфина.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
16.12.2016
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Разведение счетов

Илья Мильштейн, 21.11.2016

Провожая министра на покой, Кадыров пишет, что именно он, Улюкаев, "тормозил решение" по отъему у Сечина чеченской нефтянки "без какого-либо обоснования", и далее как бы клеймит коррупционные нравы в Москве. Между тем вообразить министра, вымогающего взятку у Рамзана Ахматовича, еще трудней, нежели у Игоря Иваныча.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Россия, осень, Улюкаев

Илья Мильштейн, 16.11.2016

Последнее, что высшее начальство теряет в эпоху внутриэлитных разборок и смут, - это чувство опасности, и если Игорь Иваныч сводил счеты с Улюкаевым, не желая перегружать руководство лишними знаниями, то страшновато и за него. Вообще неуязвимых там, наверху, больше не осталось, за одним, быть может, исключением.
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru

Забирают все круче

15.11.2016

Многомесячная оперативная разработка с участием главы государства завершилась сенсационным задержанием действующего министра. Версия следствия всерьез не воспринимается. Кому и зачем понадобился арест Алексея Улюкаева? Кто из "системных либералов" следующий? Кто за них вступится? Первые комментарии.


новость Новости по теме
30.11.2016 Путин назначил замглавы Минфина новым министром экономического развития →
21.11.2016 Путин: Арест Улюкаева только укрепит деловой климат в России →
18.11.2016 Прокуратура считает законными действия оперативных служб по делу Улюкаева →
17.11.2016 Песков: Указ об увольнении Улюкаева - законный →
16.11.2016 "Ведомости": В разработке ФСБ находился ряд высокопоставленных чиновников →
15.11.2016 Путин снял Улюкаева с должности "в связи с утратой доверия" →
15.11.2016 Суд отправил Улюкаева под домашний арест →
15.11.2016 Глава Минэкономразвития Улюкаев задержан с поличным при получении взятки →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Обама: Путин ответит за атаки
Владимир Путин и Барак Обама в Париже. Фото пресс-службы Кремля
статья Алеппо и мировое бездушие
Виталий Портников
в блоге Крысик не хочет платить
383
новость Карелия: провокация против историка
Юрий Дмитриев. Фото: rk.karelia.ru
статья Пальмирская измена
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Солженицын и Союз писателей
383
статья Операция "Навальный"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Акции в поддержку жителей Алеппо
Плакат с акции в поддержку Алеппо. Фото из соцсетей
новость Самара: ФСБ против "исламистов"
Силовики у входа в квартиру предполагаемых исламистов в Самаре, 15.12.2016. Источник: life.ru
новость Беспредел "ополченцев" в Крыму
Избиение жителя Щелкина "самообороной" Крыма. Источник: primechaniya.ru
новость Песков: Вагнер был в Кремле
Дмитрий Уткин (Вагнер) на приеме в Кремле. Кадр Первого канала
новость МН-17: 100 подозреваемых и свидетелей
Перевозка "Бука" из Донецка в Снежное. Торез, 17.07.2014. Фото из доклада Bellingcat
в блоге Шпионская "Стратегия"
383
новость 12 лет для полковника-"шпиона"
Мосгорсуд. Фото: ros-spravka.ru
новость Россия отказывается от выплат
Логотип "ЮКОСа"
новость Януковича вызвали в суд
Виктор Янукович. Фото из красной карточки Интерпола
новость Путин и Абэ обсудили мирный договор
Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото пресс-службы Кремля
новость Грибаускайте: Санкции продлили
Даля Грибаускайте. Фото: president.lt
новость Сенцов: творчество за решеткой
Олег Сенцов в челябинском СИЗО-1 читает письмо. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
новость Безвиз снова откладывается
Флаги Украины и Евросоюза