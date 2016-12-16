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Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Как передает Интерфакс, об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы был наложен арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в качестве обеспечительной меры. Все имущество находится в Смоленской области", - сказала она.

Царева уточнила, что решение об аресте было вынесено 29 ноября.

Ранее источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что на имущество экс-министра судом по ходатайству следствия был наложен обеспечительный арест. При этом собеседник агентства подчеркнул, что "арест имущества - обычная практика по подобным делам".

Алексей Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ вечером 14 ноября. На следующий день ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством).

Согласно фабуле дела, министр требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

15 ноября вечером Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины января. Спустя несколько часов Владимир Путин освободил министра от занимаемой должности "в связи с утратой доверия".

Как утверждалось, ФСБ прослушивала телефон чиновника с лета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с самого начала оперативной разработки Улюкаева Путин получал всю информацию о проводимых мероприятиях, однако не стал увольнять министра, поскольку "для увольнения необходимы достаточные основания", а не "первичная информация".

30 ноября Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина, ранее занимавшего пост замглавы Минфина.