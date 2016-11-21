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Также: Президент, Правительство, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Печаль его светла

Путин: Арест Улюкаева только укрепит деловой климат в России
21.11.2016
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru
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Арест главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева только укрепит деловой климат в России. Об этом президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Лиме, сообщает пресс-служба Кремля.

"Сам факт того, что это состоялось, - это очень печальный факт. Но я бы хотел сказать только, что мы и дальше будем нетерпимо относиться к любым проявлениям подобного рода, - сказал Путин. - На мой взгляд, я в этом глубоко убежден, такие действия правоохранительных органов не только не наносят ущерба деловому климату, а наоборот, только укрепляют деловой климат в России. Все должны знать, и наши партнеры, и внутри страны, мы все сами должны понимать и знать, что вне зависимости от служебного положения кого бы то ни было закон будет применяться одинаково ко всем".

Президент подчеркнул, что у него нет претензий к правительству. "Это никак не отразилось на моем отношении к правительству в целом. Правительство работает профессионально, несмотря на всю критику, которая естественна, - казал Путин. - Мы все работаем не без ошибок, и, наверное, можно было бы и правительству кое‑что делать побыстрее. Но в целом, повторяю еще раз, я считаю, что правительство работает эффективно и достаточно результативно в тех непростых условиях, в которых нам приходится функционировать".

Кроме того, Путин вновь заверил, что дело Улюкаева никак не скажется на сделке по покупке "Роснефтью" "Башнефти".

В ночь на 15 ноября стало известно, что Улюкаев задержан ФСБ. Днем Улюкаеву предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки либо без такового. Согласно фабуле дела, министр требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

Между тем СМИ передавали, что дело Улюкаева инициировал глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов, до недавнего времени являвшийся первым замначальника управления собственной безопасности ФСБ. Утверждалось, что Феоктистов лично участвовал в "оперативно-технических мероприятиях".

Как утверждалось, ФСБ прослушивала телефон чиновника с лета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с самого начала оперативной разработки Улюкаева Путин получал всю информацию о проводимых мероприятиях, однако не стал увольнять министра, поскольку "для увольнения необходимы достаточные основания", а не "первичная информация".

СМИ сообщали, что в оперативной разработке ФСБ помимо Улюкаева находился еще ряд чиновников, в частности вице-премьер Аркадий Дворкович и помощник Путина Андрей Белоусов. Все они, как и Улюкаев, в той или иной мере выступали против участия "Роснефти" в приватизации "Башнефти".

Сам Улюкаев не признает вину. Как сообщают его адвокаты, возбуждение дела он расценивает как провокацию. Чиновник отказывается давать показания до тех пор, пока не будут конкретизировано обвинение и представлены доказательства.

15 ноября вечером Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины января. Спустя несколько часов Путин освободил министра от занимаемой должности "в связи с утратой доверия".

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Разведение счетов

Илья Мильштейн, 21.11.2016

Провожая министра на покой, Кадыров пишет, что именно он, Улюкаев, "тормозил решение" по отъему у Сечина чеченской нефтянки "без какого-либо обоснования", и далее как бы клеймит коррупционные нравы в Москве. Между тем вообразить министра, вымогающего взятку у Рамзана Ахматовича, еще трудней, нежели у Игоря Иваныча.
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Россия, осень, Улюкаев

Илья Мильштейн, 16.11.2016

Последнее, что высшее начальство теряет в эпоху внутриэлитных разборок и смут, - это чувство опасности, и если Игорь Иваныч сводил счеты с Улюкаевым, не желая перегружать руководство лишними знаниями, то страшновато и за него. Вообще неуязвимых там, наверху, больше не осталось, за одним, быть может, исключением.
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru

Забирают все круче

15.11.2016

Многомесячная оперативная разработка с участием главы государства завершилась сенсационным задержанием действующего министра. Версия следствия всерьез не воспринимается. Кому и зачем понадобился арест Алексея Улюкаева? Кто из "системных либералов" следующий? Кто за них вступится? Первые комментарии.


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