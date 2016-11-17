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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что указ его шефа об увольнении министра экономического развития Алексея Улюкаева издан без каких-либо нарушений. "По закону назначение и увольнение производится главой государства, что и было сделано", - передает Интерфакс ответ чиновника на вопрос одного из журналистов.

На незаконность путинского указа накануне обратил внимание на своей ФБ-странице журналист Александр Подрабинек. Он напомнил, что согласно пункту "д" статьи 83 Конституции президент снимает с должности министров "по предложению председателя правительства". Между тем ссылки на это соответствующее предложение премьера Дмитрия Медведева в указе не содержится.

Кроме того, продолжил Подрабинек, на сайте правительства нет сведений о том, что Медведев предлагал уволить Улюкаева.

Вероятнее всего, заметил журналист, что антиконституционный указ Путина объясняется "небрежностью, возведенной в ранг правила". "Это примерно то же самое, что опоздания Путина на встречи во время официальных визитов, - продолжил Подрабинек. - Этакая лихость самоуверенного мачо, который может себе позволить не обращать внимания на протокол... В его пренебрежении Конституцией угадывается его уверенность в том, что рядовые граждане должны исполнять законы, а политики его уровня - не обязательно. Он, лидер нации, выше таких мелочных ограничений".

В правовом государстве, подчеркнул Подрабинек, издание подобного указа повлекло бы не только его отмену в судебном порядке, но и импичмент главы государства. "Это, разумеется, астрономически далеко от российских реалий", - оговорился журналист.

Улюкаев был снят с должности вечером во вторник, через несколько часов после того как его отправили под домашний арест по делу о получении взятки в особо крупном размере. Причиной своего решения Путин назвал "утрату доверия".

В среду "Ведомости" сообщали, что в оперативной разработке ФЧБ помимо Улюкаева находился еще ряд чиновников, в частности вице-премьер Аркадий Дворкович и помощник Путина Андрей Белоусов. Все они, как и Улюкаев, в той или иной мере выступали против участия "Роснефти" в приватизации "Башнефти".