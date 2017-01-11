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Также: Право, Правительство, Криминал, Спецслужбы, Россия, Общество, Происшествия, Политика | Персоны: Алексей Улюкаев

новость Золотое обеспечение

Суд арестовал имущество и счета Улюкаева
11.01.2017
Алексей Улюкаев. Фото: premier.gov.ru
Алексей Улюкаев. Фото: premier.gov.ru
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Басманный райсуд Москвы наложил обеспечительный арест на деньги и монеты из драгоценных металлов, принадлежащие экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря .

"14 декабря Басманным судом был наложен арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов обвиняемого Улюкаева в общей сумме около 500 миллионов рублей", - сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

В среду замглавы Следственного комитета Игорь Краснов рассказал в интервью "Коммерсанту", что рамках дела Улюкаева суд арестовал не менее 564 миллионов рублей и 15 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему министру.

По словам Краснова, у следствия есть доказательства вины Улюкаева. Однако публиковать оперативной съемки, как это было в деле бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, следствие не стало. "Поверьте, в распоряжении следствия имеются соответствующие фото- и видеоматериалы. Но в данном конкретном случае следствие посчитало нецелесообразным их распространение в СМИ", - сказал замглавы СКР.

Краснов не считает целенаправленной кампанией возбуждение дел сразу против ряда чиновников высшего уровня, министра и трех губернаторов. "Все эти дела - результат планомерной работы правоохранительных ведомств, следствия, оперативных служб, надзорных органов и Счетной палаты по противодействию коррупции. Мы вместе выявляем и изобличаем", - отметил он.

16 декабря уже сообщалось об обеспечительном аресте, наложенном Басманным райсудом на имущество Улюкаева. Тогда шла речь о 10 земельных участках и жилом доме в Смоленской области.

Вечером 14 ноября Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ . На следующий день ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством).

Согласно фабуле дела, министр требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

15 ноября вечером Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины января. Спустя несколько часов Владимир Путин освободил министра от занимаемой должности "в связи с утратой доверия".

Как утверждалось, ФСБ прослушивала телефон чиновника с лета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с самого начала оперативной разработки Улюкаева Путин получал всю информацию о проводимых мероприятиях, однако не стал увольнять министра, поскольку "для увольнения необходимы достаточные основания", а не "первичная информация".

30 ноября Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина, ранее занимавшего пост замглавы Минфина.

Во вторник Басманный райсуд продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля. Защита просила смягчить условия ареста и разрешить Улюкаеву посещать врачей, а также разрешить доступ в квартиру няне шестилетней дочери экс-министра. Однако суд отклонил ходатайство. На заседании следователь сообщил, что срок следствия по делу в отношении Улюкаева продлен до 15 мая.

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11.01.2017
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Разведение счетов

Илья Мильштейн, 21.11.2016

Провожая министра на покой, Кадыров пишет, что именно он, Улюкаев, "тормозил решение" по отъему у Сечина чеченской нефтянки "без какого-либо обоснования", и далее как бы клеймит коррупционные нравы в Москве. Между тем вообразить министра, вымогающего взятку у Рамзана Ахматовича, еще трудней, нежели у Игоря Иваныча.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Россия, осень, Улюкаев

Илья Мильштейн, 16.11.2016

Последнее, что высшее начальство теряет в эпоху внутриэлитных разборок и смут, - это чувство опасности, и если Игорь Иваныч сводил счеты с Улюкаевым, не желая перегружать руководство лишними знаниями, то страшновато и за него. Вообще неуязвимых там, наверху, больше не осталось, за одним, быть может, исключением.
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru

Забирают все круче

15.11.2016

Многомесячная оперативная разработка с участием главы государства завершилась сенсационным задержанием действующего министра. Версия следствия всерьез не воспринимается. Кому и зачем понадобился арест Алексея Улюкаева? Кто из "системных либералов" следующий? Кто за них вступится? Первые комментарии.


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