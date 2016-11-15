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Путин и Улюкаев. Фото пресс-службы Кремля
Многомесячная оперативная разработка с участием главы государства завершилась сенсационным задержанием действующего министра. Версия следствия всерьез не воспринимается. Кому и зачем понадобился арест Алексея Улюкаева? Кто из "системных либералов" следующий? Кто за них вступится? Первые комментарии.
Такое позорище могло появиться на свет только в условиях полной деградации прокуратуры, СК и ФСБ, избалованных послушными судами, штампующими потоком полную хрень по множеству политических дел и дел по отъему собственности под видом экономических преступлений.
Подобная атака была раньше. Тогда Кудрин смог отстоять своего заместителя. Боюсь, что сейчас "системные либералы" во власти не в состоянии отстоять своего. И это значит, что придут за всеми - за Набиуллиной, Чубайсом, Кудриным, Кириенко и далее по списку. И это все неизбежно. Это вызревало десятилетием их равнодушия к тому, что происходило в стране.
Увы, единственная надежда Улюкаева - Путин, который может опасаться нарушения равновесия во власти, чего он не любит. Но тогда ему придется сдавать Сечина. Если этого не произойдет, то вся упомянутая мной компания обречена. Ну и мы следом. И страна. И ныне торжествующие силовики.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=984506871676092&id=100003503649476
https://www.facebook.com/eapanfilova/posts/10210844124240308
https://www.facebook.com/mikhail.sokolov.16/posts/1285262084852551
Понятно, что настоящему Игорю Ивановичу никакой министр грозить не мог: все равно как Элла Памфилова бы угрожала Кадырову. Угрожать не мог, а мешать - да. Теперь дорога расчищена, гойда, как говорил памятник в Орле.
Чисто техническое замечание: министр экономического развития, из гайдаровской команды - и два миллиона долларов с поличным? Чемоданом принесли, или сразу шкафом, как у полковника?
Систему не нужно разрушать: рушится сама, только хруст челюстей стоит.
Сейчас должен отряхнуть китель от пыли Владимир Маркин, вспомнить старое, а то расслабились, выйти и уточнить: "200 лямов, парни, 200! Два - это на Сен-Барте Игорю Ивановичу на неделю отдохнуть. Но к нему у нас, кстати, претензий нет!"
https://www.facebook.com/ilya.barabanov/posts/1269876299700341
Теперь президент Путин, значит, полгода молчал об известном ему "министре-взяточнике", боялся спугнуть. И все это время министр принимал решения, выступал с законодательными инициативами, подписывал приказы и распоряжения, визировал важные правительственные документы, участвовал в формировании бюджета, произносил речи от имени государства. А президент, значит, все это время утверждал эти документы, следовал этим рекомендациям, одобрял эти решения, выслушивал эти доклады и руководствовался этими выводами.
То есть вся эта сфера государственного управления, весь этот сегмент деятельности исполнительной власти был все это время частью оперативных мероприятий. И мы с вами - вместе со всей страной - тоже были участниками этих следственных действий. Прикрывали собой, так сказать, изящную работу следователей и оперативников.
Как интересно. Как увлекательно. Мы живем внутри очень большого детективного романа, видать.
https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/posts/10210914978659924
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10207519213602942&id=1367268883
https://www.facebook.com/alexander.skobov/posts/1248548038539740
Поэтому перед всеми нами стоит вопрос: в какой мере сочувствовать сислибам, если против них применяются репрессивные меры?
Предлагаю следующий универсальных подход. Мы выражаем сочувствие Улюкаеву, Чубайсу, Кудрину, Прохорову, Шувалову, Медведеву, Ливанову, всем сотрудникам РОСНАНО и Сколково и т.д. и т.п. ровно в той степени, в которой они сегодня выражают сочувствие невиновному человеку Ильдару Дадину, подвергаемому пыткам в карельской ИК-7. Ни на йоту больше.