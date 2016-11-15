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статья Забирают все круче

15.11.2016
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Путин и Улюкаев. Фото пресс-службы Кремля

Многомесячная оперативная разработка с участием главы государства завершилась сенсационным задержанием действующего министра. Версия следствия всерьез не воспринимается. Кому и зачем понадобился арест Алексея Улюкаева? Кто из "системных либералов" следующий? Кто за них вступится? Первые комментарии.

Георгий Сатаров. Фото с сайта www.amic.ru
Георгий Сатаров, общественный деятель
Это фейк позорный. 10 лет назад взятка такого размера была бы прилична для таможенника уровня майора-полковника (в общей шкале чинов). Для сделки с "Башнефтью" и уровня министра, влияющего (если влияющего) на решение о сделке, это раз в тридцать-сорок меньше минимально приличного уровня. Но и не в размере дело. На этом уровне и при таких масштабах за помощь благодарят не деньгами, а другими способами; например - долями в бизнесе и т.п.

Такое позорище могло появиться на свет только в условиях полной деградации прокуратуры, СК и ФСБ, избалованных послушными судами, штампующими потоком полную хрень по множеству политических дел и дел по отъему собственности под видом экономических преступлений.

Подобная атака была раньше. Тогда Кудрин смог отстоять своего заместителя. Боюсь, что сейчас "системные либералы" во власти не в состоянии отстоять своего. И это значит, что придут за всеми - за Набиуллиной, Чубайсом, Кудриным, Кириенко и далее по списку. И это все неизбежно. Это вызревало десятилетием их равнодушия к тому, что происходило в стране.

Увы, единственная надежда Улюкаева - Путин, который может опасаться нарушения равновесия во власти, чего он не любит. Но тогда ему придется сдавать Сечина. Если этого не произойдет, то вся упомянутая мной компания обречена. Ну и мы следом. И страна. И ныне торжествующие силовики.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=984506871676092&id=100003503649476

Сергей Алексашенко. Фото с сайта www.echo.msk.ru
Сергей Алексашенко, экономист, бывший первый зампред ЦБ
Можно рассуждать, глядя на общую цепочку: Хорошавин, Гайзер, Белых, Улюкаев... перестановки в службе собственной безопасности ФСБ... ФСБ усиливает свою роль, является карающим мечом революции, и можно говорить, что с какой-то степенью последовательности не системная, но борьба с коррупцией идет... Утверждается, что момент получения взятки снят на видео, поэтому я плохо понимаю, что тут можно отрицать.

https://tvrain.ru/articles/ulukaev-421066/

Дмитрий Орешкин, политолог. Фото с сайта www.echo.msk.ru/guests/6603/
Дмитрий Орешкин, политолог
Трудно отделаться от ощущения, что силовики пытаются навести свою версию порядка. Улюкаев, с их точки зрения, либо уже выработал свой ресурс и его решили изъять, заодно напугав остальных, либо речь идет о попытке разделить пресловутую "тумбочку", то есть финансовые потоки. По логике силовиков, которая растет из логики Сталина, главным является как раз контроль над финансовыми потоками, а Улюкаев - один из тех, кто их контролирует.

https://www.gazeta.ru/business/2016/11/15/10331027.shtml

Елена Панфилова. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Елена Панфилова, Transparency International
Экспресс-комментарий по Улюкаеву: лишнего бульдога выпихнули из-под скукоживающегося на глазах ковра.

https://www.facebook.com/eapanfilova/posts/10210844124240308

Михаил Соколов, журналист "Радио Свобода"
Удивительно не то, что на роль очередного предвыборного коррупционера выбрали полезного Кремлю "буржазного спеца" Алексея Улюкаева. С имеющимися в России "органами" на заклание можно было любого министра из числа "придворных либералов" взать и учинить с его участием хоть "Дело Промпартии", хоть "Шахтинское дело". Удивительно то, как осторожнейший министр экономики сумел повздорить с И.И. Сечиным и его фирмой...

https://www.facebook.com/mikhail.sokolov.16/posts/1285262084852551

Дмитрий Гудков, политик
Добивают либералов во власти: Белых, Улюкаев, кто следующий? Дворкович, Силуанов, Чубайс? Выбор не так уж и велик, а внутривидовая борьба сильна.

Понятно, что настоящему Игорю Ивановичу никакой министр грозить не мог: все равно как Элла Памфилова бы угрожала Кадырову. Угрожать не мог, а мешать - да. Теперь дорога расчищена, гойда, как говорил памятник в Орле.

Чисто техническое замечание: министр экономического развития, из гайдаровской команды - и два миллиона долларов с поличным? Чемоданом принесли, или сразу шкафом, как у полковника?

Систему не нужно разрушать: рушится сама, только хруст челюстей стоит.

https://www.facebook.com/dgudkov/posts/1300260540015383

Илья Барабанов, зам. главного редактора The New Times. Фото с сайта liveinternet.ru
Илья Барабанов, журналист
После вагона налички у полковника Захарченко эти $2 млн, которые шьют Улюкаеву за добро на сделку по покупке "Роснефтью" "Башнефти", выглядят, не побоюсь этого слова, вызывающе.

Сейчас должен отряхнуть китель от пыли Владимир Маркин, вспомнить старое, а то расслабились, выйти и уточнить: "200 лямов, парни, 200! Два - это на Сен-Барте Игорю Ивановичу на неделю отдохнуть. Но к нему у нас, кстати, претензий нет!"

https://www.facebook.com/ilya.barabanov/posts/1269876299700341

Сергей Пархоменко, журналист
Помнится, Сергей Иванов молчал три года об известных ему хищениях в системе ГЛОНАСС - боялся спугнуть расхитителей и мошенников. А они тем временем знай себе расхищали, расхищали, пока все до железки не расхитили.

Теперь президент Путин, значит, полгода молчал об известном ему "министре-взяточнике", боялся спугнуть. И все это время министр принимал решения, выступал с законодательными инициативами, подписывал приказы и распоряжения, визировал важные правительственные документы, участвовал в формировании бюджета, произносил речи от имени государства. А президент, значит, все это время утверждал эти документы, следовал этим рекомендациям, одобрял эти решения, выслушивал эти доклады и руководствовался этими выводами.

То есть вся эта сфера государственного управления, весь этот сегмент деятельности исполнительной власти был все это время частью оперативных мероприятий. И мы с вами - вместе со всей страной - тоже были участниками этих следственных действий. Прикрывали собой, так сказать, изящную работу следователей и оперативников.

Как интересно. Как увлекательно. Мы живем внутри очень большого детективного романа, видать.

https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/posts/10210914978659924

Остап Кармоди. Фото с сайта http://observers.france24.com/
Остап Кармоди, журналист
Обама приказал арестовать Улюкаева, потому что ему надо успеть развалить экономику РФ до того, как Трамп станет президентом и снимет санкции.

https://www.facebook.com/karmodi/posts/10154304839142881

Александр Морозов, философ, политолог
По сценарию так должно быть: Соловьев в своем эфире (а-ля "газета правда") ярко обсуждает арест Улюкаева, пляшет, смеется, разоблачает "врагов партии" и мудрую руку тов.Путина, которая направляет карающий меч.
И дня через три его тоже арестовывают, и тов. Путин говорит: "Зачэм глумиться над таварищем Улюкаевым? Да, у нас бывает так, что старый партийный товарищ допускает ашипку и несет за это наказание. Но...".
И короче - разгром редакции газеты "Правда"...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10207519213602942&id=1367268883

Александр Скобов, историк, публицист
Улюкаев - не просто мелкий холуй. Он идеолог коллаборационизма либералов с путинским режимом. Манифест этого коллаборационизма - свой "Правый поворот" - Улюкаев писал на фоне чеченской бойни, по сравнению с которой все последующие наезды силовиков на бизнес - невинные шалости. Так что впрягаться за Улюкаева для меня все равно что впрягаться за какого-нибудь Тесака. Да и не верю я в кристальный альтруизм наших либеральных реформаторов. Но путинским жандармам я верю еще меньше. Так что покурил, успокоился и решил, что, видно, судьба такая. В конце концов, если откровенную чернуху шьют Тесаку, за него тоже надо впрягаться.

https://www.facebook.com/alexander.skobov/posts/1248548038539740

Алексей Навальный, руководитель Фонда борьбы с коррупцией
...Общественное сознание, сформированное СМИ, четко разделило чиновников на немножко приличных и совсем неприличных.

Поэтому перед всеми нами стоит вопрос: в какой мере сочувствовать сислибам, если против них применяются репрессивные меры?

Предлагаю следующий универсальных подход. Мы выражаем сочувствие Улюкаеву, Чубайсу, Кудрину, Прохорову, Шувалову, Медведеву, Ливанову, всем сотрудникам РОСНАНО и Сколково и т.д. и т.п. ровно в той степени, в которой они сегодня выражают сочувствие невиновному человеку Ильдару Дадину, подвергаемому пыткам в карельской ИК-7. Ни на йоту больше.

https://navalny.com/p/5130/

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15.11.2016

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