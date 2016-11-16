О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.256682.html
Также: Мильштейн, Правительство, Президент, Экономика, Право, Спецслужбы, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Игорь Сечин, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев

статья Россия, осень, Улюкаев

Илья Мильштейн, 16.11.2016
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Реклама
статья Статья

Забирают все круче

Многомесячная оперативная разработка с участием главы государства завершилась сенсационным задержанием действующего министра. Версия следствия всерьез не воспринимается. Кому и зачем понадобился арест Алексея Улюкаева? Кто из "системных либералов" следующий? Кто за них вступится? Первые комментарии.

15.11.2016
статья Статья

Провалиться на этом месте

Путин призывает подданных готовиться к затяжному периоду низких энергетических цен. А это значит - к ухудшению благосостояния, повышению стоимости жизни, безработицы, социальным катаклизмам, региональным конфликтам. Всему тому, что будет теперь составлять содержание его бесславного и бездарного правления.

Виталий Портников
25.12.2015
383
Пара фраз 15.11.2016
в блоге Улюкаев и Пастернак

Алексея Валентиновича нельзя сажать. По крайней мере в обычный СИЗО, в общую камеру. Ибо министр экономического развития "имеет доступ к различным гостайнам высшего уровня" и может выболтать их любопытствующим соседям по нарам. Поэтому таких, как он, следствие и суд либо помещают "в специальную изолированную камеру, либо разрешается домашний арест".

Среди комментариев, посвященных главному событию вчерашнего дня, этот представляется самым интересным. Почему для министра, обвиненного в успешном получении особо крупной взятки и задержанного, следователи и прокуроры запросили домашний арест? У граждан, интересующихся российским законодательством, данное ходатайство, позже удовлетворенное судом, вызвало вопросы, и тогда слово взял "источник в правоохранительных органах". Он и рассказал о том, как и куда у нас сажают людей с допуском высшей пробы.

Правда, осталось непонятным, зачем сидящему под микрофонами хранителю секретов делиться ими с наседкой, отягощая свою участь чуть не подрасстрельной статьей. Ясное дело, в тюрьме скучно, но не до такой же степени. И разве не легче ему было разгласить тайны врагам, пока он гулял на воле?

Зато обозначились некоторые другие нюансы, связанные с ночным задержанием Улюкаева. Приоткрылся замысел, в соответствии с которым чиновника пригласили в "Роснефть", где завершилась его карьера. Оказалось, что всесокрушающая правота и мощь Игоря Иваныча Сечина распространяются не только на столичные суды, где он карает клеветников-журналистов, или на "Башнефть", которую он увел у бывшего владельца, как раньше уводил ЮКОС у Ходорковского. Обнаружилось, что он способен потягаться с неприятелями и в правительстве РФ.

Например, министр Улюкаев в числе прочих возражал против сделки по приобретению "Башнефти" "Роснефтью" - и где он теперь? Он теперь сидит дома, утративший доверие президента и с позором изгнанный из кабинета. Он находится под судом, и статья, которая ему вменяется, предусматривает до 15 лет колонии.

Тем не менее ситуация вокруг Улюкаева складывается непростая, что проявляется в недоуменных, насмешливых и скрытно панических высказываниях разных известных лиц. Начиная с Медведева, который не постигает "случившегося", причем те же смятенные чувства, по его словам, испытывает президент Путин. Действительно, даже людям с самой необузданной фантазией, к которым едва ли причислишь друзей по тандему, трудно вообразить все те злодейства, которые инкриминируются тишайшему из министров.

Только представьте, как он, Алексей Валентинович, является к Игорю Иванычу и вымогает у него два лимона долларов. Пусть сумма небольшая, даже ничтожная, но все равно ведь немыслимо вообразить. И как тот, запуганный, но скрепившийся из последних сил и обратившийся за помощью в ФСБ, покорно складывает валюту в чемодан и сует тот чемодан в указанную министром банковскую ячейку. Или, согласно другой версии, бесшабашный Улюкаев лично приезжает в "Роснефть" с пустым мешком, куда Игорь Иваныч дрожащими руками сваливает меченые купюры, и тут набегают чекисты...

То есть наверняка как-то так оно и было, органы не ошибаются, но картины эти до того страшны, что верховной власти, наверное, пришлось задуматься о том, как бы притормозить Сечина с присущими ему силовиками. И проблема тут не только в том, что в свободной России еще никогда не арестовывали действующих министров. Проблема в том, что задержанный, пусть и сам по себе, вне всякой связи с действительностью символизировал такие понятия, как "российский бюджет", "экономическая стабильность", "инвестиционный климат". В эпоху санкций и контрсанкций все эти соблазнительные слова особого смысла не имели, но имелся министр, который уже три без малого десятилетия подряд занимался российскими финансами и, надо сказать, неплохо разбирался в предмете. Будучи при этом системным либералом, который от внесистемного отличается тем, что ради карьеры и достатка готов буквально на все. Он и был таким, лояльнейшим из министров. А если позволял себе в чем-то не соглашаться со всесильным Игорем Иванычем, то ведь для пользы дела. Чтобы уж вконец не растащили страну.

Отстранение Улюкаева усиливает в ней хаос, а неизбежное, казалось, помещение его в тюрьму могло бы породить не только панические настроения, но и стремительное бегство из России многих лояльных и готовых на все. В том числе и людей с допусками. Оттого, вероятно, и заговорил источник в правоохранительных органах, срочно обратившись в государствообразующее информагентство, и мы можем лишь догадываться о том, как принималось диковатое решение о заключении ужасного взяточника под домашний арест. И когда изобреталась эта юридическая новелла насчет "высшего уровня" секретности - сразу после того как Улюкаева захватил в плен Сечин, или в последний момент, когда министра уже привезли в суд. И кто в конце концов склонился к мысли, что даже в одиночную камеру министра заключать пока не надо.

Интересно будет когда-нибудь узнать и другое. Проводя акцию возмездия, Игорь Иваныч поставил в известность Кремль или действовал на свой страх и риск, не тревожа Путина с Медведевым? Сообщается, что президент и премьер были в курсе, а Улюкаева вообще взяли в разработку год назад. Однако Дмитрий Песков поначалу, сетуя на ночное время, говорил, что не знает, докладывалось ли Путину о задержании министра, и только потом поправился. Все же не исключено, что дела во властных наших структурах пошли вразнос настолько, что отважный Сечин уже может и не стесняться.

С другой стороны, последнее, что высшее начальство теряет в эпоху внутриэлитных разборок и смут, - это чувство опасности, и если Игорь Иваныч сводил счеты с Улюкаевым, не желая перегружать руководство лишними знаниями, то страшновато и за него. Вообще неуязвимых там, наверху, больше не осталось, за одним, быть может, исключением, однако есть и хорошая новость. Не факт, что их всех надо сажать. Можно, как выяснилось, и под домашний арест отправить. Дабы они сберегли от своих соотечественников самые главные тайны.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 16.11.2016

Loading...
новость Новости по теме
16.11.2016 "Ведомости": В разработке ФСБ находился ряд высокопоставленных чиновников →
15.11.2016 Путин снял Улюкаева с должности "в связи с утратой доверия" →
15.11.2016 Суд отправил Улюкаева под домашний арест →
15.11.2016 Глава Минэкономразвития Улюкаев задержан с поличным при получении взятки →
Фото и Видео
27672
Play own
Хоругви и камуфляж: шествие 4 ноября
27673
Play own
Русский марш за политзеков
27608
Play own
"Возвращение имен"-2016
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Либералы украли недра
статья Дело Улюкаева: мнения
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru
новость Приговор Навальному отменен
Алексей Навальный и Петр Офицеров. Кадр трансляции
в блоге А нечего троллить Путина
383
статья Вместе против крымского террора
Эмиль Курбединов
РЕКЛАМА
Loading...
новость Дело о хищении видеотабло
Марат Оганесян. Фото: gov.spb.ru
новость ООН осуждает аннексию Крыма
Заседание комитета ГА ООН. Фото: un.org
новость Гаагский прокурор: В Крыму война
Гаагский трибунал. Фото Винсента ван Зейста/Википедия
в блоге Поверивший Путину
383
новость Корабли обстреливают Сирию
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
в блоге Недоразумение в Сегеже
7
статья На грани Макфола
Илья Мильштейн
новость У РКН нет претензий к Microsoft
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
новость МиГ-29: крушение у берегов Сирии
Истребитель МиГ-29. Фото: Википедия
новость 1000 рублей за год в СИЗО
Сергей Литвинов. Фото Антона Наумлюка
новость Подростки против полиции
Екатерина В. и Денис Муравьев. Кадр видеотрансляции
статья ФСБ и работа на евреев
Виталий Портников
новость Больных освободят из тюрем
Татьяна Москалькова. Фото: moscalkova.ru
новость Трамп на проводе с Путиным
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
новость Гибель Перепиличного: секретные файлы
Смерть Перепиличного на первых полосах британских газет