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В оперативной разработке ФСБ помимо министра экономического развития Алексея Улюкаева находилcя еще ряд российских чиновников. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на высокопоставленный источник в одном из силовых ведомствах.

Объектом внимания спецслужбы стали вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко, а также Марина Романова, помощник вице-премьера Игоря Шувалова. Все они в той или иной мере выступали против участия "Роснефти" в приватизации "Башнефти".

По словам источников издания, Улюкаев среди всех чиновников экономического блока был самым уязвимым. Однако при этом он пользовался поддержкой премьера Дмитрия Медведева.

Оперативная разработка главы Миниэкономразвития велась под руководством начальника службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова. До перехода в нефтяную компанию в августе этого года он занимал пост первого заместителя начальника управления собственной безопасности ФСБ. По словам источника издания, глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил Феоктистова заняться разработкой Улюкаева в конце 2015 года, когда генерал еще работал в спецслужбе.

При этом источники издания среди федеральных чиновников отмечают, что решение о продаже акций "Башнефти" компании Сечина принималось на уровне президента и премьер-министра. Улюкаев занимал нейтральную позицию, хотя и считал "Роснефть" ненадлежащим покупателем. Министр также не имел возможности создать какие-либо значимые препятствия для деятельности нефтяной компании.

Как отмечают "Ведомости", в понедельник около 17 часов Улюкаев отправился в офис "Роснефти". Там произошло его задержание, обстоятельства которого до сих пор неизвестны.

Между тем источник Интерфакса сообщил, что в деле Улюкаева могут появиться новые подозреваемые. "В этом резонансном уголовном деле, вполне возможно, появятся новые фигуранты. Это может произойти в ближайшее время, - сказал источник. - По делу ведется кропотливая работа, точку в которой ставить рано".

О задержании министра стало известно в ночь на вторник. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Улюкаева задержали в ходе операции ФСБ. Спецслужба прослушивала телефон министра с лета этого года. В разговорах главы Минэкономразвития с представителями "Роснефти" при обсуждении вопроса приватизации "Башнефти" звучали угрозы. По словам представителя СКР, эти материалы легли в основу уголовного дела. "При задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно", - отметила Петренко.

Сам Улюкаев не признает вину. Как сообщают его адвокаты, возбуждение дела он расценивает как провокацию. Чиновник отказывается давать показания до тех пор, пока не будут конкретизировано обвинение и представлены доказательства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с самого начала оперативной разработки Улюкаева Владимир Путин получал всю информацию о проводимых мероприятиях, однако не стал увольнять министра, поскольку "для увольнения необходимы достаточные основания", а не "первичная информация".

Во вторник министру предъявили обвинение по делу о вымогательстве взятки 2 миллиона долларов у представителей "Роснефти". Судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов отправил Улюкаева под домашний арест на срок до 15 января 2017 года СКР не стал добиваться отправки чиновника в СИЗО - как утверждалось, из-за того, что он имеет доступ к государственным тайнам высшего уровня.

Вечером во вторник Путин снял Улюкаева с поста главы Минэкономразвития "в связи с утратой доверия".