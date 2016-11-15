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Глава Минэкономразвития Улюкаев задержан с поличным при получении взятки
15.11.2016
Алексей Улюкаев. Фото: premier.gov.ru
Алексей Улюкаев. Фото: premier.gov.ru
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Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев задержан с поличным при получении крупной взятки, сообщает пресс-служба СКР. Деньги были переданы министру в ходе следственного эксперимента под контролем силовиков. О задержании стало известно в ночь на вторник.

"Обстоятельства преступления связаны с получением занимающим государственную должность Российской Федерации Алексеем Улюкаевыем 14 ноября 2016 года 2 миллионов долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50 процентов", - говорится в сообщении.

При этом в СКР подчеркивают, что сделка по приватизации "Башнефти" не является предметом расследования. Компания была приобретена "Роснефтью" на законных основаниях.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особом крупном размере). Максимальная санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет, либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко, Улюкаева задержали в ходе операции ФСБ. Спецслужба прослушивала телефон министра с лета этого года. В разговорах главы Минэкономразвития с представителями "Роснефти" при обсуждении вопроса приватизации "Башнефти" звучали угрозы. По словам представителя СКР, эти материалы легли в основу уголовного дела. "При задержании Улюкаев пытался дозвониться до покровителей, но тщетно", - отметила Петренко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получал всю информацию с начала оперативной разработки Улюкаева.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в курсе задержания Улюкаева, сообщили в пресс-службе правительства. "Председатель правительства в курсе задержания Улюкаева. Премьер обсуждал произошедшее с президентом", - говорится в сообщении. Медведев считает, что необходимо провести самое тщательное расследование этого дела.

Пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос, не ударит ли по инвестиционному имиджу России обвинения в адрес главы Минэкономразвития. "В любом случае, решить что-либо может только суд", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

12 октября "Роснефть" выкупила у государства контрольный пакет акций "Башнефти". По итогам сделки "Роснефть" получила контроль над 88 951 379 обыкновенными именными акциями "Башнефти", составляющими 50,0755 процента ее уставного капитала. Цена контракта составила 329,69 миллиарда рублей. Вся эта сумма в тот же день была переведена на счета казначейства.

В конце августа Bloomberg сообщал, что глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к правительству с предложением продать его структуре контрольный пакет "Башнефти" за 5 миллиардов долларов с премией к рынку. Курс доллара на 18 часов 12 октября составил на рынке Forex 63 рубля; таким образом, 5 миллиардов долларов эквивалентны 315 миллиардам рублей - сумме чуть меньше той, которую "Роснефть" заплатила государству.

Раньше одним из ключевых акционеров "Башнефти" была АФК "Система" олигарха Владимира Евтушенкова. Осенью 2014 года, после возбуждения против Евтушенкова уголовного дела, Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры передал государству акции, принадлежащие АФК "Система" и ЗАО "Система-инвест". В январе 2016-го дело против олигарха было закрыто.

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15.11.2016

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