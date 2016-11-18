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Основания и повод для возбуждения уголовного дела в отношении экс-главы Минокономразвития Алексея Улюкаева имелись, а действия оперативных служб по этому делу законны. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман, сообщает Интерфакс.

"Для того, чтобы возбудить уголовное дело, предъявить обвинение и избрать меру пресечения в отношении лица подобного ранга, имеются серьезные основания", - сказал Буксман. По его словам, прокуратура согласилась, что дело возбуждено законно, все поводы и основания для этого имеются". Кроме того, представитель прокуратуры в суде также поддержал избранную Улюкаеву меру пресечения.

Отвечая на вопрос, насколько серьезны подозрения, что дело Улюкаева - это провокация оперативных служб, Буксман заявил: "Прокуратура изучила все материалы, послужившие материалом для возбуждения уголовного дела, и признала все эти основания и поводы законными и обоснованными".

Буксман назвал возбуждение уголовного дела в отношении министра реальным шагом в борьбе с коррупцией "во всех сферах и направлениях". Вместе с тем, по его мнению, "пока рано говорить об окончательной виновности теперь уже экс-министра". "Я не предвосхищаю никаких вопросов о его виновности. Следствие, суд, другие процедуры - они все покажут", - сказал замгенпрокурора.

Между тем защита Улюкаева обжаловала помещение экс-министра под домашний арест. "Сегодня нами была подана апелляционная жалоба на постановление Басманного суда о домашнем аресте Алексея Валентиновича", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Тимофей Гриднев.

В ночь на 15 ноября стало известно, что Улюкаев задержан ФСБ. Днем во вторник Улюкаеву предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки либо без такового. Согласно фабуле дела, министр требовал от представителя "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждают в СКР, чиновник угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

Между тем СМИ передавали, что дело Улюкаева инициировал глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов, до недавнего времени являвшийся первым замначальника управления собственной безопасности ФСБ. Утверждалось, что Феоктистов лично участвовал в "оперативно-технических мероприятиях".

Как утверждалось, ФСБ прослушивала телефон чиновника с лета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с самого начала оперативной разработки Улюкаева Путин получал всю информацию о проводимых мероприятиях, однако не стал увольнять министра, поскольку "для увольнения необходимы достаточные основания", а не "первичная информация".

Сам Улюкаев не признает вину. Как сообщают его адвокаты, возбуждение дела он расценивает как провокацию. Чиновник отказывается давать показания до тех пор, пока не будут конкретизировано обвинение и представлены доказательства.

Во вторник вечером Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины января. Спустя несколько часов Путин освободил министра от занимаемой должности "в связи с утратой доверия".