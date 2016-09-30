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Также: США, Европа, Ближний Восток, Война, Россия, Российско-американские отношения, Мир, Политика | Персоны: Барак Обама, Ангела Меркель

новость Обама и Меркель возложили на Россию "особую ответственность" за ситуацию в Сирии

30.09.2016
Взрыв термобарической бомбы в Алеппо. Фото: Mustafa Sultan/Anadolu Agency
Взрыв термобарической бомбы в Алеппо. Фото: Mustafa Sultan/Anadolu Agency
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Барак Обама резко осудили бомбардировки осажденного города Алеппо, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России. Как передает "Немецкая волна", непрекращающиеся налеты сирийской и российской авиации на восточную часть Алеппо, которую контролируют повстанцы, германский и американский лидеры назвали "варварством".

По словам официального представителя Белого Дома, Меркель и Обама, обсудившие по телефону ситуацию в Сирии, сошлись во мнении, что "Россия и сирийский режим несут особую ответственность за прекращение боевых действий в Сирии, а также за обеспечение гуманитарного доступа ООН в осажденные и труднодоступные районы".

По данным представителя ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, за прошедшую неделю в Алеппо погибло не менее 320 человек, в том числе 100 детей. Около 765 человек получили ранения.

Накануне пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что дипломатическое взаимодействие с Россией по Сирии не сработало. "С момента начала дипломатического взаимодействия с Россией наш приоритет заключался в том, чтобы сократить насилие. Очевидно, что это не сработало, - сказал Эрнест. - Ситуация в Сирии продолжает ухудшаться, и это вызывает глубокую озабоченность".

"Режим Асада использует бесстыдную стратегию при поддержке русских", - подчеркнул пресс-секретарь. Эрнест уточнил, что имеет в виду бомбежки объектов гражданской инфраструктуры, среди которых больницы, лагеря беженцев "и даже детские площадки".

Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что Вашингтон уже в четверг уведомит Москву о приостановке переговоров по Сирии. В США константируют полную неудачу соглашения о прекращении боевых действий, действовавшего до 19 сентября, и новое наступление войск сирийского диктатора Башара Асада на Алеппо при поддержке российской авиации.

Госсекретарь Джон Керри заявил, что США близки к тому, чтобы прекратить любые переговоры с Россией, касающиеся выполнения соглашения о временном прекращении огня в Сирии. "Мы на грани того, чтобы приостановить переговоры, потому что в контексте продолжающихся бомбардировок бессмыслено сидеть тут и пытаться всерьез обсуждать это, - сказал Керри. - Это один из тех моментов, когда мы должны заняться поиском других альтернатив".

Заместитель Керри Энтони Блинкен заявил, что президент США Барак Обама уже распорядился, чтобы все национальные ведомства, вовлеченные в поиск решения по Сирии, выступили со своими предложениями. По его словам, американские чиновники займутся этим в ближайшие дни.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
30.09.2016

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