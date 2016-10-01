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новость Джентльменская предупредительность

Глава британского МИДа: Россия рискует превратиться в страну-изгоя
01.10.2016
Борис Джонсон. Фото: gov.uk
Борис Джонсон. Фото: gov.uk
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Россия может лишиться всякой симпатии в мире и превратиться в страну-изгоя, если не изменит свою политику в сирийском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sun.

"Отношение мира к России ухудшилось, и я думаю, что люди теперь допускают, что Россия может стать страной-изгоем. Если они продолжат действовать так же, они лишатся всякой симпатии и восхищения в мире", - сказал Джонсон.

Джонсон обвинил Россию в военных преступлениях в Сирии. "Они сбрасывают бомбу и ждут, когда приедут спасатели, когда мирные граждане начнут доставать раненых из-под завалов, и через пять минут они сбрасывают еще одну бомбу, - заявил министр. - У нас есть веские основания считать, что это делали русские. Мы стараемся это полностью задокументировать".

По словам главы МИДа, Лондон изучает несколько вариантов оказания давления на Москву, чтобы изменить ее позицию по сирийскому конфликту. В частности, среди этих вариантов может оказаться бойкот должностными лицами Великобритании чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

25 сентября в интервью Би-Би-Си Джонсон обвинил Россию в затягивании войны в Сирии и военных преступлениях в связи с российским налетом на гуманитарный конвой ООН. "Надо выяснить, намеренно ли наносились удары по гражданским объектам или нет, - заметил министр. - Если намеренно, то это военное преступление".

В пятницу канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Барак Обама резко осудили бомбардировки осажденного города Алеппо, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России. Непрекращающиеся налеты сирийской и российской авиации на восточную часть Алеппо, которую контролируют повстанцы, германский и американский лидеры назвали "варварством".

По словам официального представителя Белого Дома, Меркель и Обама, обсудившие по телефону ситуацию в Сирии, сошлись во мнении, что "Россия и сирийский режим несут особую ответственность за прекращение боевых действий в Сирии, а также за обеспечение гуманитарного доступа ООН в осажденные и труднодоступные районы".

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
01.10.2016
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Вляпаться в Алеппо

Виталий Портников, 30.09.2016

Алеппо сравнивают со Сталинградом, Путину пишут открытые письма, страдания людей видят в прямом эфире миллионы западных телезрителей и пользователей интернета - а это значит, что времена, когда Россию воспринимали как партнера или хотя бы как государство со схожим представлением о гуманизме и цене человеческой жизни, кончились.


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