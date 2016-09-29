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Дипломатическое взаимодействие с Россией по Сирии не сработало. Об этом заявил на брифинге в пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест.

"С момента начала нашего дипломатического взаимодействия с Россией наш приоритет заключался в том, чтобы сократить насилие. Очевидно, что это не сработало, - сказал Эрнест. - Ситуация в Сирии продолжает ухудшаться, и это вызывает глубокую озабоченность".

"Режим Асада использует бесстыдную стратегию при поддержке русских", - подчеркнул пресс-секретарь. Эрнест уточнил, что имеет в виду бомбежки объектов гражданской инфраструктуры, среди которых больницы, лагеря беженцев "и даже детские площадки".

Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что Вашингтон уже в четверг уведомит Москву о приостановке переговоров по Сирии. В США константируют полную неудачу соглашения о прекращении боевых действий, действовавшего до 19 сентября, и новое наступление войск сирийского диктатора Башара Асада на Алеппо при поддержке российской авиации.

Госсекретарь Джон Керри заявил, что США близки к тому, чтобы прекратить любые переговоры с Россией, касающиеся выполнения соглашения о временном прекращении огня в Сирии. "Мы на грани того, чтобы приостановить переговоры, потому что в контексте продолжающихся бомбардировок бессмыслено сидеть тут и пытаться всерьез обсуждать это, - сказал Керри. - Это один из тех моментов, когда мы должны заняться поиском других альтернатив".

Заместитель Керри Энтони Блинкен заявил, что президент США Барак Обама уже распорядился, чтобы все национальные ведомства, вовлеченные в поиск решения по Сирии, выступили со своими предложениями. По его словам, американские чиновники займутся этим в ближайшие дни.

В среду Госдепартамент заявил о возможности прекратить сотрудничество с Россией в Сирии, если Москва не прекратит бомбардировки Алеппо и не восстановит нарушенное перемирие. В тот же день Керри позвонил главе российского МИДа Сергею Лаврову и выразил "серьезную озабоченность ухудшением ситуации в Сирии", а также возложил на Москву ответственность за сложившееся положение вещей, обвинив ее в том числе в бомбардировке городских кварталов зажигательными бомбами.

Позже официальный представитель ведомства Джон Кирби заявил, что, если Россия выйдет из соглашений по Сирии, террористы, пользуясь вакуумом власти, будут "наступать на российские интересы, возможно даже на российские города". "Россия будет и дальше получать тела своих военнослужащих, продолжая терять ресурсы, возможно даже новые самолеты", - также заметил чиновник.

В четверг Reuters сообщил, что в Белом Доме обсуждается возможность налетов на сирийские авиабазы. Впрочем, источники агентства назвали такое решения маловероятным. Бомбардировки баз Асада могут привести к потерям среди российских военных. В числе других рассматриваемых мер - поставки оппозиции более совершенного оружия, а также отправка американских спецназовцев в качестве инструкторов и советников повстанческих, в том числе курдских, группировок. Наряду с этим рассматривается переброска в Восточное Средиземноморье военных кораблей и самолетов США и союзников в дополнение к находящемуся в регионе французскому авианосцу. В то же время отмечалось, что ужесточение политики невозможно без отказа от сотрудничества с Россией.