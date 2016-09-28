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США не исключают расширения экономических санкций против России в связи с ситуацией в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест на ежедневном пресс-брифинге.

"Мы не сбрасываем со счетов возможное расширение экономических санкций. Санкции доказали, что являются действенным инструментом по поддержке наших интересов по всему миру. И мы определенно не исключаем возможные санкции", - ответил Эрнест на вопрос о возможной реакции США на продолжающуюся поддержку Россией правительственных сил в Сирии.

США предпочитают действовать в координации с партнерами, а не организовывать односторонние санкции, подчеркнул пресс-секретарь Белого Дома. Эрнест считает, что санкции должны применяться в "тесном взаимодействии с партнерами", чтобы "усилить их эффект" настолько, насколько это возможно. О каких-либо конкретных планах введения новых санкций против России Эрнест не сообщил.

Эрнест отметил, что Белый дом возлагает на Россию ответственность за обстрел гуманитарного конвоя ООН через несколько дней после достижения договоренностей о перемирии в Сирии. Независимо от того, сирийские или российские самолеты нанесли удар по колонне, Россия отвечает за это, так как она должна сдерживать силы Сирии.

19 сентября вечером в Сирии была разгромлена автоколонна с гуманитарной помощью, направлявшаяся из Алеппо в удерживаемые повстанцами сельские районы. Сообщалось, что в результате авианалета погибли 20 человек, повреждены по меньшей мере 18 из 31 грузовика конвоя. Конвой был организован ООН и сирийским отделением Красного полумесяца.

20 сентября заместитель помощника президента по национальной безопасности США Бен Родс возложил ответственность за случившееся на Россию, однако не уточнил, чьи именно самолеты осуществляли бомбардировку - российские или сирийские.

В Центральном командовании ВС США настаивают, что удар по колонне в Алеппо был произведен с воздуха. По словам представителя командования Джона Томаса, "это, безусловно, была не коалиция".

В российском МИДе обвинения категорически отрицают. "Такие не подкрепленные фактами скороспелые обвинения, помимо прочего, рассчитаны, как представляется, на то, чтобы отвести внимание от странной "ошибки", допущенной пилотами ведомой США антиигиловской коалиции 17 сентября, когда ее самолеты бомбили позиции сирийских правительственных сил под Дейр эз-Зором", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. В Миноброны России заявили, что зафиксировали пролет американского беспилотника Predator.

По словам главы МИДа Сергея Лаврова, сирийские ВВС не могли атаковать гуманитарный конвой в Алеппо, поскольку удар был нанесен в темное время суток. "Наши военные уже сделали соответствующие заявления, что наша авиация там не работала. Сирийская авиация работать не могла, потому что атака на конвой произошла в темное время суток, сирийские ВВС в это время не летают, у них таких возможностей нет и атака произошла в момент, когда гуманитарный груз разгружался уже в восточном Алеппо", - заявил министр.

20 сентября официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков также заявил, что боевая авиация России и Сирии не наносила ударов по конвою ООН. По словам генерала, на видеосъемке с места событий нет никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. "Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса", - заявил Конашенков. - Все продемонстрированное на видеокадрах - прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо".