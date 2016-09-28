О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror707.graniru.info/Politics/World/US/m.254959.html
Также: США, Россия, Российско-американские отношения, Ближний Восток, Война, Мир, Политика

новость Содержание предыдущих Сирий

США не исключают введения против России новых санкций в связи с ситуацией в Сирии
28.09.2016
Джош Эрнест. Фото: whitehouse.gov
Джош Эрнест. Фото: whitehouse.gov
Реклама

США не исключают расширения экономических санкций против России в связи с ситуацией в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест на ежедневном пресс-брифинге.

"Мы не сбрасываем со счетов возможное расширение экономических санкций. Санкции доказали, что являются действенным инструментом по поддержке наших интересов по всему миру. И мы определенно не исключаем возможные санкции", - ответил Эрнест на вопрос о возможной реакции США на продолжающуюся поддержку Россией правительственных сил в Сирии.

США предпочитают действовать в координации с партнерами, а не организовывать односторонние санкции, подчеркнул пресс-секретарь Белого Дома. Эрнест считает, что санкции должны применяться в "тесном взаимодействии с партнерами", чтобы "усилить их эффект" настолько, насколько это возможно. О каких-либо конкретных планах введения новых санкций против России Эрнест не сообщил.

Эрнест отметил, что Белый дом возлагает на Россию ответственность за обстрел гуманитарного конвоя ООН через несколько дней после достижения договоренностей о перемирии в Сирии. Независимо от того, сирийские или российские самолеты нанесли удар по колонне, Россия отвечает за это, так как она должна сдерживать силы Сирии.

19 сентября вечером в Сирии была разгромлена автоколонна с гуманитарной помощью, направлявшаяся из Алеппо в удерживаемые повстанцами сельские районы. Сообщалось, что в результате авианалета погибли 20 человек, повреждены по меньшей мере 18 из 31 грузовика конвоя. Конвой был организован ООН и сирийским отделением Красного полумесяца.

20 сентября заместитель помощника президента по национальной безопасности США Бен Родс возложил ответственность за случившееся на Россию, однако не уточнил, чьи именно самолеты осуществляли бомбардировку - российские или сирийские.

В Центральном командовании ВС США настаивают, что удар по колонне в Алеппо был произведен с воздуха. По словам представителя командования Джона Томаса, "это, безусловно, была не коалиция".

В российском МИДе обвинения категорически отрицают. "Такие не подкрепленные фактами скороспелые обвинения, помимо прочего, рассчитаны, как представляется, на то, чтобы отвести внимание от странной "ошибки", допущенной пилотами ведомой США антиигиловской коалиции 17 сентября, когда ее самолеты бомбили позиции сирийских правительственных сил под Дейр эз-Зором", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. В Миноброны России заявили, что зафиксировали пролет американского беспилотника Predator.

По словам главы МИДа Сергея Лаврова, сирийские ВВС не могли атаковать гуманитарный конвой в Алеппо, поскольку удар был нанесен в темное время суток. "Наши военные уже сделали соответствующие заявления, что наша авиация там не работала. Сирийская авиация работать не могла, потому что атака на конвой произошла в темное время суток, сирийские ВВС в это время не летают, у них таких возможностей нет и атака произошла в момент, когда гуманитарный груз разгружался уже в восточном Алеппо", - заявил министр.

20 сентября официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков также заявил, что боевая авиация России и Сирии не наносила ударов по конвою ООН. По словам генерала, на видеосъемке с места событий нет никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. "Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса", - заявил Конашенков. - Все продемонстрированное на видеокадрах - прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо".

Оставить комментарий Обсудить
28.09.2016

новость Новости по теме
25.09.2016 Глава МИД Британии Джонсон: Россия затягивает войну в Сирии →
23.09.2016 Bellingcat: Гуманитарный конвой в Сирии атаковали российскими авиабомбами →
22.09.2016 Палата представителей Конгресса США одобрила поставки Украине летального оружия →
21.09.2016 США обвинили Россию в атаке на гуманитарный конвой под Алеппо →
20.09.2016 Россия отрицает причастность к удару по гуманитарному конвою в Сирии →
20.09.2016 В Сирии обстреляли гуманитарный конвой ООН →
10.09.2016 На 14-часовой встрече Лаврова и Керри согласованы пять документов по Сирии →
20.08.2016 Пентагон предостерег Сирию от авиаударов вблизи войск коалиции →
24.07.2016 Минобороны возложило на США ответственность за российские удары по их союзникам →
14.07.2016 Комитет конгресса США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России →
08.07.2016 Обама призвал Запад сохранить санкции против России →
30.03.2016 Минфин США: Санкции в отношении России нацелены на центры власти →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья На Лубянку! В подвал!
Владимир Соловьев
новость Цветков винит блогера
Антон Цветков на "офицерском балу" в дивизии им. Дзержинского. Фото: antontsvetkov.ru
новость Дело о разврате в школе 57
Борис Меерсон. Источник: 07kbr.ru
новость Квартиры бабушки Кабаевой
Алина Кабаева. Фото: moscvichka.ru
РЕКЛАМА
Loading...
статья "Офицеры" позорят Россию
Илья Мильштейн
новость Boeing: Минобороны юлит
Боевик ДНР с игрушкой погибшего пассажира Boeing-777. Фото: news.pn
новость Кирилл за запрет абортов
Патриарх Кирилл открывает Архиерейский собор 02.02.2013. Фото: patriarchia.ru
статья Кадры эпохи Путина
Виталий Портников
новость Клинтон выиграла дебаты
Дебаты между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Кадр CNN
в блоге Афиши Набиуллиной
383
новость Менты воюют с детьми политзека
Эмир-Усеин Куку в суде, 05.09.2016. Фото Гульсум Алиевой
новость Эмигрантов заставят отчитываться
Минфин России. Фото: minfin.ru
новость На Поклонскую завели дело
Наталья Поклонская. Фото: rkproc.ru
в блоге Чудесный помощник Путина
383
новость Ту-22М против исландского лайнера
Бомбардировщик Ту-22М. Фото: mil.ru
в блоге Васильева зовет в поле
383
новость Ставрополье: задержания после похорон
Равиль Кайбалиев. Источник: kavkaz-uzel.eu
новость Ожидается дефицит пшеницы
Мука и зерно. Фото с сайта sunhome.ru
новость Трафик россиян дешифруют
Наталья Касперская. Фото: infowatch.ru
новость Дадина этапировали из Москвы
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко