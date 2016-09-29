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новость Госдеп США предупредил о возможных терактах в российских городах

29.09.2016
Джон Кирби. Фото: usembassy.gov
Джон Кирби. Фото: usembassy.gov
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Действия России в Сирии могут спровоцировать атаки террористов на российские города. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

Говоря о рисках России в случае выхода из соглашений по Сирии, Кирби отметил, что террористы, пользуясь вакуумом власти, будут "наступать на российские интересы, возможно, даже на российские города". "Россия будет и дальше получать тела своих военнослужащих, продолжая терять ресурсы, возможно, даже новые самолеты", - добавил он.

В ответ на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что "подобное чревовещание про "трупы в мешках", "теракты в российских городах" и "потери самолетов" больше похоже на команду "фас", чем на комментарий дипломата".

Ранее стало известно, что США намерены остановить сотрудничество с Россией в Сирии, если Москва не прекратит бомбардировки Алеппо и не восстановит нарушенное перемирие. Госсекретарь Джон Керри, рассказал Кирби, в среду позвонил главе российского МИДа Сергею Лаврову и выразил "серьезную озабоченность ухудшением ситуации в Сирии", а также возложил на Москву ответственность за сложившееся положение вещей, обвинив ее в том числе в бомбардировке городских кварталов зажигательными бомбами.

Накануне пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест не исключил расширения экономических санкций против России в связи с ситуацией в Сирии. "Санкции доказали, что являются действенным инструментом поддержки наших интересов по всему миру", - заметил чиновник.

В воскресенье в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН, посвященное российскому налету на гуманитарный конвой Объединенных Наций, совершенный 20 сентября в окрестностях Алеппо. Встреча была организована по требованию США, Британии и Франции.

В ходе заседания постпред Соединенных Штатов в ООН Саманта Пауэр заявила: "То, что поддерживает и совершает Россия, - это не борьба с терроризмом, а варварство".

"Вместо того чтобы делать шаги к миру, Россия и (поддерживаемый ею сирийский диктатор Башар) Асад ведут войну, - также заметила постпред США. - Вместо того чтобы содействовать получению мирными жителями спасительной помощи, Россия и Асад бомбят гуманитарные конвои, больницы и тех, кто отчаянно пытается помочь людям выжить".

Между тем представитель России Виталий Чуркин назвал прекращение военных почти "почти невыполнимой в данный момент задачей".

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
29.09.2016

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