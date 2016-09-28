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США грозят прекратить сотрудничество с Россией в Сирии, если Москва не прекратит бомбардировки Алеппо и не восстановит нарушенное перемирие. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Джона Кирби.

Госсекретарь Джон Керри, рассказал Кирби, в среду позвонил главе российского МИДа Сергею Лаврову и выразил "серьезную озабоченность ухудшением ситуации в Сирии", а также возложил на Москву ответственность за сложившееся положение вещей, обвинив ее в том числе в бомбардировке городских кварталов зажигательными бомбами.

Накануне пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест не исключил расширения экономических санкций против России в связи с ситуацией в Сирии. "Санкции доказали, что являются действенным инструментом поддержки наших интересов по всему миру", - заметил чиновник.

В воскресенье в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН, посвященное российскому налету на гуманитарный конвой Объединенных Наций, совершенный 20 сентября в окрестностях Алеппо. Встреча была организована по требованию США, Британии и Франции.

В ходе заседания постпред Соединенных Штатов в ООН Саманта Пауэр заявила: "То, что поддерживает и совершает Россия, - это не борьба с терроризмом, а варварство".

"Вместо того чтобы делать шаги к миру, Россия и (поддерживаемый ею сирийский диктатор Башар) Асад ведут войну, - также заметила постпред США. - Вместо того чтобы содействовать получению мирными жителями спасительной помощи, Россия и Асад бомбят гуманитарные конвои, больницы и тех, кто отчаянно пытается помочь людям выжить".

Между тем представитель России Виталий Чуркин назвал прекращение военных почти "почти невыполнимой в данный момент задачей".

В преддверии этой встречи глава британского МИДа Борис Джонсон обвинил Россию в затягивании войны в Сирии. "Надо выяснить, намеренно ли наносились удары по гражданским объектам или нет, - также заметил министр. - Если намеренно, то это военное преступление".

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, со своей стороны, призвал Москву и Тегеран отказаться от "тупиковой стратегии" в Сирии. "В противном случае Россия и Иран станут соучастниками военных преступлений, совершаемых в Алеппо", - подчеркнул глава французского МИДа.

Между тем поддерживаемые Западом сирийские повстанцы выпустили заявление, в котором заявили, что отказываются признавать Россию как одного из поручителей в новом мирном процессе. "Она является пособником режима в его преступлениях против нашего народа", - заметила оппозиция.

Ранее сообщалось, что районы Алеппо, удерживаемые повстанцами, с 21 сентября подвергаются жестоким бомбежкам. Правозащитники по состоянию на 25-е число заявляли более чем о полусотне погибших, в том числе детях.