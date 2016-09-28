О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror707.graniru.info/Politics/World/US/m.254977.html
Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Ближний Восток, Война, Криминал, Мир, Политика, Происшествия | Персоны: Джон Керри, Сергей Лавров

новость США грозят прекратить сотрудничество с Россией в Сирии

28.09.2016
После российского налета на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. Кадр Al Jazeera
После российского налета на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. Кадр Al Jazeera
Реклама

США грозят прекратить сотрудничество с Россией в Сирии, если Москва не прекратит бомбардировки Алеппо и не восстановит нарушенное перемирие. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Джона Кирби.

Госсекретарь Джон Керри, рассказал Кирби, в среду позвонил главе российского МИДа Сергею Лаврову и выразил "серьезную озабоченность ухудшением ситуации в Сирии", а также возложил на Москву ответственность за сложившееся положение вещей, обвинив ее в том числе в бомбардировке городских кварталов зажигательными бомбами.

Накануне пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест не исключил расширения экономических санкций против России в связи с ситуацией в Сирии. "Санкции доказали, что являются действенным инструментом поддержки наших интересов по всему миру", - заметил чиновник.

В воскресенье в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН, посвященное российскому налету на гуманитарный конвой Объединенных Наций, совершенный 20 сентября в окрестностях Алеппо. Встреча была организована по требованию США, Британии и Франции.

В ходе заседания постпред Соединенных Штатов в ООН Саманта Пауэр заявила: "То, что поддерживает и совершает Россия, - это не борьба с терроризмом, а варварство".

"Вместо того чтобы делать шаги к миру, Россия и (поддерживаемый ею сирийский диктатор Башар) Асад ведут войну, - также заметила постпред США. - Вместо того чтобы содействовать получению мирными жителями спасительной помощи, Россия и Асад бомбят гуманитарные конвои, больницы и тех, кто отчаянно пытается помочь людям выжить".

Между тем представитель России Виталий Чуркин назвал прекращение военных почти "почти невыполнимой в данный момент задачей".

В преддверии этой встречи глава британского МИДа Борис Джонсон обвинил Россию в затягивании войны в Сирии. "Надо выяснить, намеренно ли наносились удары по гражданским объектам или нет, - также заметил министр. - Если намеренно, то это военное преступление".

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, со своей стороны, призвал Москву и Тегеран отказаться от "тупиковой стратегии" в Сирии. "В противном случае Россия и Иран станут соучастниками военных преступлений, совершаемых в Алеппо", - подчеркнул глава французского МИДа.

Между тем поддерживаемые Западом сирийские повстанцы выпустили заявление, в котором заявили, что отказываются признавать Россию как одного из поручителей в новом мирном процессе. "Она является пособником режима в его преступлениях против нашего народа", - заметила оппозиция.

Ранее сообщалось, что районы Алеппо, удерживаемые повстанцами, с 21 сентября подвергаются жестоким бомбежкам. Правозащитники по состоянию на 25-е число заявляли более чем о полусотне погибших, в том числе детях.

Комментарии 42 комментария | Оставить комментарий Обсудить
28.09.2016

новость Новости по теме
28.09.2016 США не исключают введения против России новых санкций в связи с ситуацией в Сирии →
25.09.2016 Глава МИД Британии Джонсон: Россия затягивает войну в Сирии →
24.09.2016 Алеппо третий день подряд подвергается авиаударам →
23.09.2016 Bellingcat: Гуманитарный конвой в Сирии атаковали российскими авиабомбами →
21.09.2016 SOHR: За месяц в Сирию прибыли свыше 6 тысяч российских военных →
21.09.2016 США обвинили Россию в атаке на гуманитарный конвой под Алеппо →
20.09.2016 Россия отрицает причастность к удару по гуманитарному конвою в Сирии →
20.09.2016 В Сирии обстреляли гуманитарный конвой ООН →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья На Лубянку! В подвал!
новость Boeing был сбит с территории ДНР
Презентация доклада о гибели Boeing-777. Фото: @EliotHiggins
статья Антон Цветков струсил
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Арест британского колорада
Бенджамин Стимсон. Фото с личной ВК-страницы
РЕКЛАМА
Loading...
новость Минздрав: Запрет абортов опасен
Вероника Скворцова. Фото: rosminzdrav.ru
новость Безработные заплатят за медицину
Полис ОМС. Фото: vladmedicina.ru
в блоге Мизулина и насилие
383
новость Цветков винит блогера
Антон Цветков на "офицерском балу" в дивизии им. Дзержинского. Фото: antontsvetkov.ru
новость "Булава" опять взорвалась
МБР ''Булава''. Кадр телеканала ''Россия''
в блоге Братья Люмьер не в обиде
383
новость Дело о разврате в школе 57
Борис Меерсон. Источник: 07kbr.ru
новость Квартиры бабушки Кабаевой
Алина Кабаева. Фото: moscvichka.ru
новость Дело о репосте Стомахина
Цивильский райсуд Чувашии. Фото: foto.cheb.ru
статья Кадры эпохи Путина
Виталий Портников
новость Boeing: Минобороны юлит
Боевик ДНР с игрушкой погибшего пассажира Boeing-777. Фото: news.pn
статья В Крыму пропадают люди: ВИДЕО
новость Запрет бэби-боксов одобрен
Бэби-бокс в Кирове. Фото: gorodkirov.ru
новость Экстремизм в деле об оружии
Дмитрий Алферов и Дмитрий Демушкин. Фото с ВК-страницы Алферова
новость Убийство Немцова: суд 3 октября
Заур Дадаев. Кадр LifeNews
в блоге Афиши Набиуллиной
383