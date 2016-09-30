О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror709.graniru.info/Politics/Russia/m.255059.html
Также: Россия, Ближний Восток, Война, Экономика, Политика, Мир

новость РБК оценил российские затраты на операцию в Сирии в 58 миллиардов рублей

30.09.2016
Российские самолеты в Сирии. Фото: mil.ru
Российские самолеты в Сирии. Фото: mil.ru
Реклама

Год боевых действий российских ВКС в Сирии мог стоить российскому бюджету почти 56 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК, основываясь на собственных подсчетах.

Как отмечает издание, основные статьи расходов российских военных в Сирии - боевые вылеты авиациии использование крылатых ракет. За время операции самолеты и вертолеты совершили около 13 тысяч боевых вылетов, каждый из которых обошелся бюджету от 3,5 до 5,5 миллиона рублей. Таким образом, на них потрачено около 50 миллиардов рублей.

Кроме того, за год было запущено 56 ракет типа "Калибр". Это стоило бюджету 2,8 миллиарда рублей.

По официальным данным, в ходе кампании российская группировка потеряла , четыре единицы авиатехники: самолет Су-24, сбитый ВВС Турции, вертолеты Ми-8, Ми-28Н и Ми-35. Стоимость этих машин составляет 3,34 миллиарда рублей.

Содержание личного состава в Сирии обошлось военному ведомству в 2,1 миллиарда рублей. Выплаты семьям погибших военнослужащих составили 60 миллионов рублей.

В марте президент Владимир Путин заявил, что на операцию в Сирии было потрачено 33 миллиарда рублей. "Военная операция в Сирии потребовала и определенных затрат, однако основная их часть - это ресурсы Министерства обороны. Порядка 33 миллиардов рублей ранее уже было заложено в бюджет самого министерства 2015 года на проведение учений и боевую подготовку", - сказал президент.

Оставить комментарий Обсудить
30.09.2016

новость Новости по теме
30.09.2016 Россия увеличила численность авиагруппы в Сирии →
30.09.2016 Обама и Меркель возложили на Россию "особую ответственность" за ситуацию в Сирии →
29.09.2016 Белый Дом: Дипломатическое взаимодействие с Россией по Сирии не сработало →
29.09.2016 СМИ: В Белом Доме обсуждают возможность налетов на авиабазы Асада →
28.09.2016 США не исключают введения против России новых санкций в связи с ситуацией в Сирии →
25.09.2016 Глава МИД Британии Джонсон: Россия затягивает войну в Сирии →
24.09.2016 Алеппо третий день подряд подвергается авиаударам →
21.09.2016 SOHR: За месяц в Сирию прибыли свыше 6 тысяч российских военных →
25.08.2016 РБК: Участие ЧВК Вагнера в сирийской войне потребовало до 10,3 миллиарда рублей →
17.03.2016 Путин: Операция в Сирии обошлась в 33 миллиарда рублей →
17.12.2015 Путин: Война в Сирии не повлекла серьезных расходов →
28.10.2015 РБК: Россия тратит на операцию в Сирии более 2,5 миллиона долларов в день →
Фото и Видео
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27110
Play own
Христиане против мракобесия
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Год путинской авантюры
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Песков и правда о "Боинге"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Медведев: Систему нужно менять
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
статья Олигархи и фанатики
Николай Митрохин. Фото из личного архива
статья В Крыму пропадают люди: ВИДЕО
статья Россия сильна правдой
РЕКЛАМА
Loading...
новость Посла заставили объясниться
Российское посольство в Гааге. Фото: Википедия
новость Осетинская: Иск к РБК - это месть
Елизавета Осетинская. Фото: jourdom.ru
новость Министр против тотальной дешифровки
Глава Минсвязи Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
новость Чайка: я не менял имя
Игорь Чайка. Фото с сайта 39.ru
новость На Яроша завели еще одно дело
Дмитрий Ярош на фронте, январь 2015. Фото с личной ФБ-страницы
статья Антон Цветков струсил
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Песков о докладе по MH17
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
статья Бабий Яр: 75 лет трагедии
Бабий Яр. 29.09.2016. Кадр Грани-ТВ
в блоге Мизулина и насилие
383
новость Обыск у журналиста
Андрей Трофимов. Кадр видеозаписи
новость Мохнаткина вновь избили
Сергей Мохнаткин в суде, 27.05.2014. Фото Дмитрия Зыкова/Грани.Ру
новость Угрозы из-за фильма о Стёрджесе
Фрагмент работы Джока Стерджеса. С сайта photographer.ru
новость Погромщики в Сахарнице: ВИДЕО
Погромщики в Сахаровском центре. Слева - депутат Дмитрий Захаров. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Boeing был сбит с территории ДНР
Презентация доклада о гибели Boeing-777. Фото: @EliotHiggins