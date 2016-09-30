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Год боевых действий российских ВКС в Сирии мог стоить российскому бюджету почти 56 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК, основываясь на собственных подсчетах.

Как отмечает издание, основные статьи расходов российских военных в Сирии - боевые вылеты авиациии использование крылатых ракет. За время операции самолеты и вертолеты совершили около 13 тысяч боевых вылетов, каждый из которых обошелся бюджету от 3,5 до 5,5 миллиона рублей. Таким образом, на них потрачено около 50 миллиардов рублей.

Кроме того, за год было запущено 56 ракет типа "Калибр". Это стоило бюджету 2,8 миллиарда рублей.

По официальным данным, в ходе кампании российская группировка потеряла , четыре единицы авиатехники: самолет Су-24, сбитый ВВС Турции, вертолеты Ми-8, Ми-28Н и Ми-35. Стоимость этих машин составляет 3,34 миллиарда рублей.

Содержание личного состава в Сирии обошлось военному ведомству в 2,1 миллиарда рублей. Выплаты семьям погибших военнослужащих составили 60 миллионов рублей.

В марте президент Владимир Путин заявил, что на операцию в Сирии было потрачено 33 миллиарда рублей. "Военная операция в Сирии потребовала и определенных затрат, однако основная их часть - это ресурсы Министерства обороны. Порядка 33 миллиардов рублей ранее уже было заложено в бюджет самого министерства 2015 года на проведение учений и боевую подготовку", - сказал президент.