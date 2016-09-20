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В Сирии разбомблена автоколонна с гуманитарной помощью, направлявшаяся из Алеппо в удерживаемые повстанцами сельские районы. Как передает Би-Би-Си, по неподтвержденным данным, в результате авианалета погибли 12 человек, повреждены по меньшей мере 18 из 31 грузовика конвоя.

Конвой был организован ООН и сирийским отделением Красного полумесяца. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, удар нанесли сирийские или российские военные самолеты.

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, если подтвердится, что удар по автоколонне был нанесен преднамеренно, это будет считаться военным преступлением.

"Известие о нападении на конвой ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в городе Урем эль-Кубра на северо-востоке от Алеппо, вызывает отвращение и ужас. По первоначальным сообщениям, множество людей были убиты или получили серьезные ранения, включая добровольцев из Красного полумесяца", - говорится в письменном заявлении О'Брайена. По его словам, также был поврежден склад с гуманитарными припасами и медицинский центр в Урем эль- Кубра.

"Не может быть никакого объяснения или оправдания, какой-либо причины и рационального обоснования нападению на храбрых и самоотверженных гуманитарных сотрудников", - отметил он, призвав немедленно провести беспристрастное расследование инцидента.

По словам официального представителя Госдепардамента США Джона Кирби, Вашингтон проведет переоценку перспектив военного сотрудничества с Москвой после удара по гуманитарному конвою. "США поднимут этот вопрос напрямую с Россией. С учетом вопиющих нарушений режима прекращения огня мы будем пересматривать будущие перспективы сотрудничества с Россией", - говорится в заявлении Кирби.

"Более недели мы призывали Москву исполнять свои обязательства, взятые в Женеве, по облегчению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи сирийскому народу. И более недели сирийский режим неоднократно отказывал во въезде конвоям ООН, не давая им возможности доставить срочные грузы - еду, воду, и медикаменты отчаявшимся сирийским гражданам", - отметил Кирби. По его словам, "только сегодня режим наконец выдал разрешения некоторым конвоям".

"Маршрут следования этого конвоя был известен сирийскому режиму и России, и эти сотрудники гуманитарной миссии были убиты, осуществляя попытку предоставить помощь сирийскому народу", - говорится в заявлении Кирби.

Между теми, как передает ТАСС, по информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" в понедельник вечером вели на юго-западной окраине Алеппо масштабное наступление на позиции сирийской армии. "Атаке террористов предшествовала массированная артиллерийская подготовка с 19:30 до 20:00 из танков, реактивных систем залпового огня и минометов, - отметили в Центре. - Обстрелам подверглись позиции правительственных войск и жилые кварталы на юго-западной окраине Алеппо".