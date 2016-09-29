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В канун годовщины открытого вмешательства Москвы в войну в Сирии российский МИД предупредил граждан России, находящихся за рубежом, о возможных нападениях. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Как утверждается, ряд организаций, в том числе исламских, объявил 30 сентября Всемирным днем гнева и протеста. Ситуацию подогревает обострение обстановки в Алеппо. Поэтому после пятничных молитв, заявляет МИД, экстремисты могут начать нападения.

"В этой связи рекомендуем россиянам, находящимся или проживающим за рубежом, проявлять завтра разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где "гнев и протест" могут быть обращены против их достоинства и безопасности", = заключило ведомство.

По данным Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR) на 30 августа, за 11 месяцев с момента вступления Кремля в войну от российских ракетных и бомбовых атак погибли 3189 мирных жителей, в том числе 763 ребенка и подростка моложе 18 лет и 480 женщины старше 18. Общее же число погибших составило 8318 человек.

Этот же источник в прошлый четверг сообщил, что за предшествующие четыре недели в мухафазу Халеб (Алеппо) прибыли свыше 6 тысяч российских военных.

20 сентября российская авиация в окрестностях Алеппо разбомбила гуманитарный конвой ООН. После этого США, Великобритания и Франция созвали заседание Совбеза Объединенных Наций. На встрече постпред Соединенных Штатов в ООН Саманта Пауэр заявила: "То, что поддерживает и совершает Россия, - это не борьба с терроризмом, а варварство".

"Вместо того чтобы делать шаги к миру, Россия и (поддерживаемый ею сирийский диктатор Башар) Асад ведут войну, - также заметила постпред США. - Вместо того чтобы содействовать получению мирными жителями спасительной помощи, Россия и Асад бомбят гуманитарные конвои, больницы и тех, кто отчаянно пытается помочь людям выжить".

Между тем районы Алеппо, удерживаемые повстанцами, с 21 сентября подвергаются жестоким бомбежкам. SOHR по состоянию на 25-е число заявлял более чем о полусотне погибших, в том числе детях.

В среду Госдепартамент США пригрозил прекратить сотрудничество с Россией в Сирии, если Москва не прекратит бомбардировки Алеппо и не восстановит нарушенное перемирие, Госсекретарь Джон Керри позвонил главе российского МИДа Сергею Лаврову и выразил "серьезную озабоченность ухудшением ситуации в Сирии", а также возложил на Москву ответственность за сложившееся положение вещей, обвинив ее в том числе в бомбардировке городских кварталов зажигательными бомбами.

Позже официальный представитель ведомства Джон Кирби заявил, что, если Россия выйдет из соглашений по Сирии, террористы, пользуясь вакуумом власти, будут "наступать на российские интересы, возможно даже на российские города". "Россия будет и дальше получать тела своих военнослужащих, продолжая терять ресурсы, возможно даже новые самолеты", - также заметил чиновник.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на это ответила, что заявление Кирби "больше похоже на команду "фас", чем на комментарий дипломата". В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал высказывание пресс-секретаря Госдепа "достаточно неуклюжим".