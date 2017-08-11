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США могут потребовать от России закрыть одно из четырех генконсульств в ответ на сокращение штата американского посольства и арест ряда объектов недвижимости. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на российские дипломатические источники.

В настоящее время в США работают четыре российских генконсульства - в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. При этом в России только три таких американских диппредставительства - в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Переговоры об открытии четвертого велись, однако в итоге США от этих планов отказались.

Какое именно их российских представительств будет закрыто, источники издания не уточнили. Они также затруднились ответить на вопрос, как уменьшение числа консульств скажется на процедуре оформления российских виз для американцев.

Между тем президент США Дональд Трамп выразил благодарность Владимиру Путину за решение сократить число сотрудников американской дипмиссии в России, сообщает Reuters.

"Так мы сэкономим много денег, - сказал Трамп, выступая в гольф-клубе в Нью-Джерси. - Я хочу ему (Путину. - Ред.) сказать спасибо, потому что мы как раз сейчас пытаемся сократить расходы на персонал. И что касается меня, я благодарен ему, что он освободил достаточно много людей, и теперь у нас расходы меньше".

28 июля Россия в ответ на закон о новых санкциях США приостановила использование американским посольством дачи в поселке Серебряный бор на западе Москвы и складов на Дорожной улице. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США. По словам Путина, Россия сократит 755 сотрудников американских представительств.

31 июля в Госдепе назвали неуместной высылку американских дипломатов. "Эти действия ничем не оправданны и вызывают сожаление", - заявили в ведомстве.

В понедельник госсекретарь Рекс Тиллерсон после переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавромым заявил, что администрация США к 1 сентября выработает ответ на предпринятые Россией шаги. Однако, по словам Тиллерсона, в Вашингтоне еще не решили, какой именно ответ последует на демарш России. Тиллерсон отметил, что на переговорах задал Лаврову "несколько уточняющих вопросов" по поводу высылки дипломатов.

Тиллерсон отметил, что вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году "создало серьезное недоверие" между двумя странами. Однако, заявил госсекретарь, стороны должны найти способ "справиться с этим".

В свою очередь Лавров накануне сказал, что Россия готова к переговорам с США по КНДР, Сирии, Украине и другим проблемным вопросам, несмотря на ухудшение отношений. По его словам, стороны договорились восстановить приостановленный из-за санкций дипломатический канал связи на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, а Вашингтон пошлет в Москву своего спецпредставителя по Украине Курта Волкера. По словам Лаврова, продолжению переговоров "нет альтернативы".