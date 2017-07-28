О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.262889.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.262889.html
Также: Россия, Правительство, США, Российско-американские отношения, Право, Экономика, Политика, Мир, Общество

новость Россия отняла у США дачу посольства и ограничила число сотрудников дипмиссий

28.07.2017
МИД России. Фото: пресс-служба ведомства
МИД России. Фото: пресс-служба ведомства
Реклама

Россия с 1 августа приостанавливает использование посольством США дачи в поселке Серебряный Бор на западе Москвы, а также складов на Дорожной улице. Об этом говорится в заявлении МИДа.

Кроме того, от Вашингтона потребовали до 1 сентября сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США.

"В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ, - предупредили на Смоленской площади. - Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США".

Решение, пояснили в ведомстве, является ответом на принятие Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против России. "Последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной", - заметил МИД.

Новый закон о санкциях, говорится в заявлении, "еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах". "Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции, - заявили в МИДе. - Все это идет вразрез с принципами международного права, противоречит положениям Устава ООН, нормам ВТО, элементарным стандартам цивилизованного международного общения".

По утверждению ведомства, "новый закон (о санкциях. - Ред.) ставит цель, используя политические инструменты, создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике". Действия Вашингтона МИД расценил как "шантаж".

С подобными обвинениями по адресу США накануне выступил Владимир Путин. Он также заявил, что санкции "абсолютно незаконны с точки зрения международного права", поскольку "нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации". Вашингтон, заметил глава государства, пытается "использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих соратников".

Путин заверил, что Россия не намерена "бесконечно терпеть какое-то хамство" и обязательно ответит на американские санкции.

О том, что ответом на новые санкции США могут стать арест дачи и складов американского посольства, а также ограничение числа сотрудников американских дипмиссий, утром 27 июля сообщал "Коммерсант". В публикации также не исключалось, что из России вышлют 35 американских дипломатов - ровно столько же сотрудников российской дипмиссии были высланы в декабре прошлого года из США. Однако пока Москва на этот шаг не пошла.

Законопроект о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР был принят в Палате представителей 419 голосами против трех, а в Сенате - 98 против двух. Теперь документ должен уйти на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее в Белом Доме уже заявляли, что в принципе одобряют законопроект. Однако, отмечали СМИ, даже если Трамп наложит на документ вето, в Конгрессе наберется достаточно голосов, чтобы это вето преодолеть.

В четверг перед голосованием в верхней палате сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн призвал придерживаться жесткой линии в отношении России. "Соединенные Штаты Америки должны определенно продемонстрировать Владимиру Путину и любому другому агрессору, что мы не потерпим атак на нашу демократию", - подчеркнул он.

Антироссийским санкциям посвящена примерно половина законопроекта. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

Документ ужесточает ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. До сих пор такие санкции действовали лишь в отношении проектов "Газпрома", "Газпромнефти", "Сургутнефтегаза", "Роснефти" и "Лукойла". Теперь их распространяют на все проекты, в которых одна из названных компаний владеет "существенной неконтролирующей долей" - 33 процентами и более.

Кроме того, ограничиваются сделки с участием российских военных и специальных структур, а также сделки в сфере трубопроводного экспорта углеводородов.

Наряду с этим запрещается участие в приватизационных сделках с российским государственным имуществом, в случае если они предполагают объем инвестиций свыше 10 миллионов долларов в год и способствуют незаконному обогащению чиновников, их родственников и приближенных.

Наконец, вводятся санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые оказывают сирийскому диктатору Башару Асаду помощь в разработке или получении оружия, в частности ракетного и оружия массового поражения.

Этот же документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях и обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.

Оставить комментарий Обсудить
28.07.2017
новость Новости по теме
28.07.2017 Сенат США принял закон о новых санкциях против России →
27.07.2017 Путин назвал "хамством" санкционную политику США →
27.07.2017 СМИ: За новые санкции Россия арестует дачи посольства США →
27.07.2017 В Германии заявили о ненадежности проектов, связанных с "Северным потоком - 2" →
26.07.2017 МИД Франции выступил против новых антироссийских санкций США →
26.07.2017 Палата представителей США приняла законопроект о санкциях →
25.07.2017 Трамп "внимательно изучит" закон о санкциях против России →
24.07.2017 Новые санкции США против России: ЕС обсудит защитные меры →
23.07.2017 Белый Дом: Трамп одобряет законопроект о новых санкциях против России →
22.07.2017 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России →
13.07.2017 В нижнюю палату Конгресса повторно внесен законопроект о новых санкциях против России →
04.07.2017 Американские энергетические компании выступают против ужесточения санкций →
30.06.2017 Сенат США доработал законопроект о санкциях против России →
24.06.2017 Белый Дом хочет сохранить гибкость в применении санкций →
20.06.2017 В Конгрессе США отложили голосование по законопроекту о новых санкциях против России →
14.06.2017 Сенат США одобрил санкции против России за вмешательство в выборы →
Фото и Видео
30579
Play own
Приговор политзеку Зимовцу
30432
Play own
ОМОН калечит демонстранта
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30186
Play own
Стомахин о митингах и борьбе с коррупцией
Реклама
Выбор читателей
статья Любопытные варвары
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Саакашвили: трагикомедия
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Дочь Каримова арестована
Гульнара Каримова. Фото из твиттера
новость Не расстрел, а Сирия
На базе полка ППС им. Ахмата Кадырова в Грозном. Источник: grozny-inform.ru
статья Психиатра в студию!
РЕКЛАМА
в блоге Омбудсмен и тюрьмы ФСБ
383
статья Секретные тюрьмы РБК
Илья Мильштейн
в блоге Путин как Бонапарт
383
новость Пакистан: из премьеров в обвиняемые
Наваз Шариф. Фото с ФБ-страницы Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)
в блоге Убрать грудь Матильды
383
новость Банк "Югра" лишен лицензии
Офис банка "Югра". Источник: gazeta.ru
новость ИНИОН: погорельцев выселяют
Рабочие снимают полы в ИНИОНе. Фото: Оксана Киянская
новость Саакашвили стал апатридом
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в Фейсбуке
статья Бегом из России
Виталий Портников
новость Волкер: Надо показать русским силу
Курт Волкер. Кадр телеканала Arizona Horizon
новость Шпионаж за Макроном в Фейсбуке
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Прокуратура против НПО
Александр Буксман. Фото: genproc.gov.ru
новость Богомерзкие фото в Татарии
Фото из Ильинской церкви, опубликованное журналом "Совет и любовь"
новость Дело Белых ушло к прокурору
Никита Белых. Фото: belyh.ru
новость Зейтуллаев: 15 лет строгача. ВИДЕО
Руслан Зейтуллаев на связи с Верховным судом, 27.07.2017. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру