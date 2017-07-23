О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.262761.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.262761.html
Также: США, Внутренняя политика США, Российско-американские отношения, Россия, Право, Экономика, Мир, Политика, Общество | Персоны: Дональд Трамп

новость Белый Дом: Трамп одобряет законопроект о новых санкциях против России

23.07.2017
Белый Дом. Фото: history.com
Белый Дом. Фото: history.com
Реклама

Президент США Дональд Трамп поддержит переработанный вариант законопроекта о новых санкциях против России и Ирана. Как передает ABC News, об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сэндерс.

"Администрация поддерживает жесткую позицию в отношении России, особенно в вопросе введения этих санкций", - заверила чиновница.

"Первоначальный вариант законопроекта был плохо написан, - добавила она, - но мы смогли поработать с Палатой представителей и Сенатом, и администрация довольна тем, что удалось внести необходимые изменения".

Переработанная версия документа накануне появилась на сайте Конгресса. Голосование в нижней палате назначено на вторник, 25 июля. Для принятия законопроекта будет необходимо, чтобы за него проголосовали как минимум две трети депутатов.

Документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях. Кроме того, он вводит санкции против России за вмешательство в американскую президентскую кампанию прошлого года. Также законопроект обязывает президента США согласовывать с Конгрессом любое смягчение санкций.

Первоначальный вариант документа был принят Сенатом 14 июня. В его поддержку выступили 97 членов верхней палаты; против - только республиканцы Майк Ли и Рэнд Пол.

После этого проект закона передали в Палату представителей, однако 19 июня там голосование отложили и отправили документ на рассмотрение в комитет по иностранным делам. Повторно в нижнюю палату законопроект внесли 12 июля.

Оставить комментарий Обсудить
23.07.2017
новость Новости по теме
22.07.2017 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России →
13.07.2017 В нижнюю палату Конгресса повторно внесен законопроект о новых санкциях против России →
04.07.2017 Американские энергетические компании выступают против ужесточения санкций →
30.06.2017 Сенат США доработал законопроект о санкциях против России →
24.06.2017 Белый Дом хочет сохранить гибкость в применении санкций →
20.06.2017 В Конгрессе США отложили голосование по законопроекту о новых санкциях против России →
14.06.2017 Сенат США одобрил санкции против России за вмешательство в выборы →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Выбор читателей
новость Пожизненное для колорада
Михаил Константинов (Медведь). Фото: mvd.ru
в блоге Путин не сдержал слова
383
статья Бегом из России
Виталий Портников
новость Умер Артем Тарасов
Артем Тарасов. Фото: Александр Савин/Википедия
РЕКЛАМА
новость "Шариатский суд" в Ялте
Инвер Бекиров. Источник: 15minut.org
новость Паспорт с Луганщины - орудие СКР
Руслан Кравченко. Фото: prokurorska-pravda.today
новость Белов (Поткин) в ШИЗО
Александр Белов (Поткин). Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Siemens: предупреждение из Берлина
МИД Германии. Фото: Википедия
в блоге Трапеза властелина
383
новость Агеева встретилась с сыном
Светлана и Виктор Агеевы. Кадр видеозаписи "Новой газеты"
новость С битой на спящего активиста
Станислав Егоров после избиения. Фото: @Rezervaciy
новость Марш за свободный интернет: ФОТО
На Марше за свободный интернет. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
статья Навальный, Стрелков и Путин
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Благородный Михалков
383
новость Новые обвинения Сешнсу
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
новость В Израиле обострилась обстановка
Столкновения в Израиле. Кадр The Jerusalem Post
новость США: Цель Москвы - развалить НАТО
Джозеф Данфорд. Фото: hqmc.marines.mil
новость ИГ - безъядерная зона
Авиаудар по университету Мосула. Кадр видео
новость Еще одна атака на "Матильду"
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
новость Власти против фестиваля красок
Фестиваль красок Холи. Фото: rg62.info