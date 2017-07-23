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Президент США Дональд Трамп поддержит переработанный вариант законопроекта о новых санкциях против России и Ирана. Как передает ABC News, об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сэндерс.

"Администрация поддерживает жесткую позицию в отношении России, особенно в вопросе введения этих санкций", - заверила чиновница.

"Первоначальный вариант законопроекта был плохо написан, - добавила она, - но мы смогли поработать с Палатой представителей и Сенатом, и администрация довольна тем, что удалось внести необходимые изменения".

Переработанная версия документа накануне появилась на сайте Конгресса. Голосование в нижней палате назначено на вторник, 25 июля. Для принятия законопроекта будет необходимо, чтобы за него проголосовали как минимум две трети депутатов.

Документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях. Кроме того, он вводит санкции против России за вмешательство в американскую президентскую кампанию прошлого года. Также законопроект обязывает президента США согласовывать с Конгрессом любое смягчение санкций.

Первоначальный вариант документа был принят Сенатом 14 июня. В его поддержку выступили 97 членов верхней палаты; против - только республиканцы Майк Ли и Рэнд Пол.

После этого проект закона передали в Палату представителей, однако 19 июня там голосование отложили и отправили документ на рассмотрение в комитет по иностранным делам. Повторно в нижнюю палату законопроект внесли 12 июля.