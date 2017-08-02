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Также: Российско-американские отношения, Россия, США, Политика, Мир, Правительство | Персоны: Дмитрий Медведев, Дональд Трамп

новость Бессильный виноват

Медведев: Надежде на потепление отношений с США пришел конец
02.08.2017
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
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Надежде на улучшение отношений с США пришел конец после подписания президентом Дональдом Трампом закона о санкциях, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу", - написал Медведев на своей ФБ-странице.

По мнению премьер-министра, теперь санкционный режим "продлится десятилетиями", поскольку "носит всеобъемлющий характер". Медведев предсказал, что дальнейшие российско-американские отношения "будут крайне напряженными", что приведет к "отказу от решения важнейших международных проблем".

Кроме того, считает Медведев, "американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа". По мнению Медведева, с помощью "антироссийской истерии" Трампа хотят отстранить от власти.

В среду Трамп подписал принятый Конгрессом закон о санкциях. При этом президент высказал ряд замечаний к закону, указав, в частности, что документ ограничивает полномочия президента во внешней политике. Кроме того, говорилось в заявлении Трампа, предыдущая версия закона могла нанести ущерб американскому бизнесу и отнощениям США с европейскими союзниками. В новой редакции эти недостатки были учтены. Трамп подчеркнул, что подписал закон "во имя национального единства".

Закон о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР был принят в Палате представителей 419 голосами против трех, а в Сенате - 98 против двух.

Новый закон вводит дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР. Антироссийским санкциям посвящена примерно половина документа. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
02.08.2017
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Владимир Абаринов

Наказание без отступления

Владимир Абаринов, 31.07.2017

Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате - 98 против 2. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии.

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