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новость Оскал капитолизма

Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России
22.07.2017
Конгресс США. Фото: house.gov
Конгресс США. Фото: house.gov
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В Палате представителей и Сенате Конгресса США достигли соглашения по новому варианту законопроекта о дополнительных санкциях против России и Ирана. Об этом сообщает CBS News.

Заместитель лидера демократов в нижней палате Стени Хойер заявил, что "доволен тем, что в Палате представителей и Сенате достигли соглашения о законодательстве о санкциях, которое позволит России и Ирану ответить за их дестабилизирующие действия во всем мире".

Документ опубликован на официальном сайте, голосование по нему назначено на вторник 25 июля. Оно будет проходить по процедуре, предусматривающей поддержку минимум двух третей членов палаты. Такой порядок используется, когда документ поддерживают представители обеих партий, и потому есть уверенность в его утверждении.

Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях, а также введение новых ограничений. Кроме того, законопроект в случае одобрения его Сенатом и подписания президентом США Дональдом Трампом позволит Конгрессу препятствовать инициативам администрации по внесению изменений в санкционную политику.

14 июня первоначальный вариант этого законопроекта был принят Сенатом. В поддержку законопроекта выступили 97 членов верхней палаты; против - только республиканцы Майк Ли и Рэнд Пол.

После этого проект закона передали в Палату представителей, однако 19 июня там голосование отложили и отправили документ на рассмотрение в комитет по иностранным делам.

12 июля законопроект был повторно внесен в Палату представителей. В этот раз инициаторами выступили лидер демократов в нижней палате Нэнси Пелоси, Хойер и ведущий представитель фракции в комитете по иностранным делам Элиот Энгель.

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22.07.2017
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