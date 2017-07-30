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Также: Российско-американские отношения, Россия, США, Политика, Мир | Персоны: Рекс Тиллерсон

новость Тиллерсон: После принятия санкций отношения с Москвой должны наладиться

30.07.2017
Рекс Тиллерсон. Фото: state.gov
Рекс Тиллерсон. Фото: state.gov
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией после принятия закона о новых санкциях. "Почти единогласное голосование за санкции в Конгрессе говорит о том, что американский народ ждет от России шагов по улучшению двусторонних отношений, - говорится в заявлении Тиллерсона. - Мы надеемся, что наши страны будут сотрудничать по глобальным вопросам и санкции больше не понадобятся".

США вместе с союзниками будут работать над тем, чтобы смысл новых санкций был правильно понят в России, Иране и КНДР, добавил госсекретарь.

Российское посольство в США выразило "неоумение" в связи с этим заявлением Тиллерсона. "Заявление Госдепа от 29 июля по одобренному в Конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения. В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений", - говорится в комментарии посольства.

Закон о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР был принят в Палате представителей 419 голосами против трех, а в Сенате - 98 против двух.

Новый закон вводит дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР. Антироссийским санкциям посвящена примерно половина документа. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

Документ ужесточает ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. До сих пор такие санкции действовали лишь в отношении проектов "Газпрома", "Газпромнефти", "Сургутнефтегаза", "Роснефти" и "Лукойла". Теперь их распространяют на все проекты, в которых одна из названных компаний владеет "существенной неконтролирующей долей" - 33 процентами и более. Кроме того, ограничиваются сделки с участием российских военных и специальных структур, а также сделки в сфере трубопроводного экспорта углеводородов.

Наряду с этим запрещается участие в приватизационных сделках с российским государственным имуществом, в случае если они предполагают объем инвестиций свыше 10 миллионов долларов в год и способствуют незаконному обогащению чиновников, их родственников и приближенных.

Наконец, вводятся санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые оказывают сирийскому диктатору Башару Асаду помощь в разработке или получении оружия, в частности ракетного и оружия массового поражения.

Этот же документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях и обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.

В субботу представитель Белого Дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп собирается подписать закон о санкциях.

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30.07.2017
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