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Российские власти преждевременно закрыли американским дипломатам доступ к даче в Серебряном Бору, не позволив забрать вещи. Как пояснила агентству Reuters представитель посольства США, в уведомлении российских властей говорилось, что доступ к даче будет закрыт в полдень 1 августа. Между тем ни в воскресенье, ни в понедельник американцы не смогли получить доступ к своей собственности. Представитель дипмиссии США предложила журналистам обратиться за разъяснениями к российским властям.

В понедельник к резиденции подъехали пять автомобилей с дипломатическими номерами, в том числе грузовик, однако американцев не пропустили.

Российский МИД обвинил американскую сторону в "преднамеренной провокации". Неназванный сотрудник министерства заявил РИА "Новости", что американские дипломаты "не удосужились заранее сообщить в московский департамент охраны окружающей среды, где каждые два года обновляли пропуска на свои легковые машины, что собираются послать туда три больших грузовика". Он пояснил, что дача находится в природоохранной зоне, куда не пускают грузовой транспорт. По словам российского дипломата, в понедельник вопрос с пропусками был решен и "работники парковой охраны хотели прямо на расположенном на въезде в заповедник КПП раздать посольским сотрудникам разрешения на проезд", однако те "по поступившей им команде развернулись и уехали".

У американских дипломатов отобрали дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в рамках ответных мер на новые антироссийские санкции США. Две российские посольские дачи в США были изъяты в декабре прошлого года адмнистрацией Барака Обамы.