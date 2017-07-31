О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/RF/m.262982.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/RF/m.262982.html
Также: Российско-американские отношения, США, Мир, Политика

новость Американским дипломатам не дали забрать вещи с московской дачи

31.07.2017
Дача посольства США в Серебряном Бору
Дача посольства США в Серебряном Бору
Реклама

Российские власти преждевременно закрыли американским дипломатам доступ к даче в Серебряном Бору, не позволив забрать вещи. Как пояснила агентству Reuters представитель посольства США, в уведомлении российских властей говорилось, что доступ к даче будет закрыт в полдень 1 августа. Между тем ни в воскресенье, ни в понедельник американцы не смогли получить доступ к своей собственности. Представитель дипмиссии США предложила журналистам обратиться за разъяснениями к российским властям.

В понедельник к резиденции подъехали пять автомобилей с дипломатическими номерами, в том числе грузовик, однако американцев не пропустили.

Российский МИД обвинил американскую сторону в "преднамеренной провокации". Неназванный сотрудник министерства заявил РИА "Новости", что американские дипломаты "не удосужились заранее сообщить в московский департамент охраны окружающей среды, где каждые два года обновляли пропуска на свои легковые машины, что собираются послать туда три больших грузовика". Он пояснил, что дача находится в природоохранной зоне, куда не пускают грузовой транспорт. По словам российского дипломата, в понедельник вопрос с пропусками был решен и "работники парковой охраны хотели прямо на расположенном на въезде в заповедник КПП раздать посольским сотрудникам разрешения на проезд", однако те "по поступившей им команде развернулись и уехали".

У американских дипломатов отобрали дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в рамках ответных мер на новые антироссийские санкции США. Две российские посольские дачи в США были изъяты в декабре прошлого года адмнистрацией Барака Обамы.

Оставить комментарий Обсудить
31.07.2017
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Наказание без отступления

Владимир Абаринов, 31.07.2017

Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате - 98 против 2. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии.

новость Новости по теме
31.07.2017 Госдеп: Высылка американских дипломатов из России неоправданна →
30.07.2017 Путин: Новые американские санкции ничем не спровоцированы →
28.07.2017 Россия отняла у США дачу посольства и ограничила число сотрудников дипмиссий →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Выбор читателей
новость Трамп уволили Скарамуччи
Энтони Скарамуччи. Кадр CNN
новость Чечня: пытки геев родственниками
Следы избиений на теле чеченского гея. Фото: novayagazeta.ru
статья Недолет Рогозина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Россия пожалела террориста
Вадим Погодин. Кадр видео с youtube-канала "Свободная пресса"
статья Где взять ум?
РЕКЛАМА
новость Пенс: Москва должна одуматься
Майкл Пенс в Таллине. Кадр Fox News
статья Любопытные варвары
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
в блоге Карающий меч Латыниной
383
новость Конец свободного интернета
Цензура. Изображение с сайта Re-pressed.org.uk
новость Чечня: как скрывают расстрел
Фрагмент полицейской фототаблицы из статьи "Новой"
новость "Украинский террорист": 12 лет строгача
Алексей Сизонович в суде, 26.07.2017. Фото: kavkaz-uzel.eu
новость Умерла Жанна Моро
Жанна Моро читает письмо Толоконниковой. Кадр видеозаписи
в блоге Кто убил Лесина
383
новость Санкции ради дружбы
Рекс Тиллерсон. Фото: state.gov
новость Воздушный ответ Пхеньяну
Бомбардировщик В-2. Фото с сайта www.d-b.ne.jp
статья Великая Финляндия на Енисее
Семен Негрецкулов, Кадр Грани.ТВ
новость Фейк в деле Саакашвили
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в Фейсбуке
новость Охота на басаевцев
Шамиль Басаев в Буденновске. Кадр НТВ
новость Новые "террористы" на Владимирщине
УФСБ по Владимирской области. Фото: Google.Maps
статья Саакашвили: трагикомедия
Илья Мильштейн. Courtesy photo