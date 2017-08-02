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Президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон о новых санкциях против России, КНДР и Ирана, сообщает Bloomberg.

При этом Трамп выпустил заявление о подписании закона, в котором высказал ряд замечаний к документу. В заявлении говорится, что администрация Трампа будет выполнять закон, однако у Белого Дома есть возражения относительно его применения и соответствия некоторых его положений Конституции США. По мнению Трампа, закон посягает на президентскую власть и может повредить отношениям с союзниками.

Согласно закону Трамп обязан согласовывать с Конгрессом любое смягчение санкций.

Документ поступил в Белый Дом 28 июля.

Новый закон вводит дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР. Антироссийским санкциям посвящена примерно половина документа. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

Документ ужесточает ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. До сих пор такие санкции действовали лишь в отношении проектов "Газпрома", "Газпромнефти", "Сургутнефтегаза", "Роснефти" и "Лукойла". Теперь их распространяют на все проекты, в которых одна из названных компаний владеет "существенной неконтролирующей долей" - 33 процентами и более. Кроме того, ограничиваются сделки с участием российских военных и специальных структур, а также сделки в сфере трубопроводного экспорта углеводородов.

Наряду с этим запрещается участие в приватизационных сделках с российским государственным имуществом, в случае если они предполагают объем инвестиций свыше 10 миллионов долларов в год и способствуют незаконному обогащению чиновников, их родственников и приближенных.

Наконец, вводятся санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые оказывают сирийскому диктатору Башару Асаду помощь в разработке или получении оружия, в частности ракетного и оружия массового поражения.

Этот же документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях.

Закон был принят в Палате представителей 419 голосами против трех, а в Сенате - 98 против двух.

В ответ на новые ограничения Россия приостановила использование американским посольством дачи в поселке Серебряный бор на западе Москвы и складов на Дорожной улице. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США. По словам президента Владимира Путина, всего из России вышлют 755 сотрудников американского представительства.