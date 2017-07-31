Реклама

В Госдепе назвали неуместной высылку из России американских дипломатов. "Эти действия ничем не оправданны и вызывают сожаление, - цитирует Associated Press заявление американского дипломатического ведомства. - Мы оцениваем влияние таких ограничений и прорабатываем варианты ответа. Сейчас нам больше нечего сказать".

В Госдепе отказались уточнить, сколько американских дипломатических работников находятся в России. По оценке агентства, это около 400 человек, некоторых дипломатов сопровождают семьи. При этом всего в посольстве в Москве и консульствах работают около тысячи человек обслуживающего персонала, большинство из которых - местные жители.

В пятницу президент Владимир Путин объявил, что Москва вышлет 755 сотрудников американского представительства. По словам президента, Россия пошла на такой шаг из-за "ничем не спровоцированных" новых американских санкций, а до этого "довольно долго ждала" улучшения отношений.

28 июля Россия в ответ на закон о новых санкциях США приостановила использование американским посольством дачи в поселке Серебряный бор на западе Москвы и складов на Дорожной улице. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США.

Закон о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР был принят в Палате представителей 419 голосами против трех, а в Сенате - 98 против двух.

Новый закон вводит дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР. Антироссийским санкциям посвящена примерно половина документа. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

Документ ужесточает ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. До сих пор такие санкции действовали лишь в отношении проектов "Газпрома", "Газпромнефти", "Сургутнефтегаза", "Роснефти" и "Лукойла". Теперь их распространяют на все проекты, в которых одна из названных компаний владеет "существенной неконтролирующей долей" - 33 процентами и более. Кроме того, ограничиваются сделки с участием российских военных и специальных структур, а также сделки в сфере трубопроводного экспорта углеводородов.

Наряду с этим запрещается участие в приватизационных сделках с российским государственным имуществом, в случае если они предполагают объем инвестиций свыше 10 миллионов долларов в год и способствуют незаконному обогащению чиновников, их родственников и приближенных.

Наконец, вводятся санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые оказывают сирийскому диктатору Башару Асаду помощь в разработке или получении оружия, в частности ракетного и оружия массового поражения.

Этот же документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях и обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.

29 июля представитель Белого Дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп собирается подписать закон о санкциях.