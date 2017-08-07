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Также: Российско-американские отношения, США, Россия, Политика, Мир, Украина, Европа | Персоны: Рекс Тиллерсон, Сергей Лавров

новость Тиллерсон: США до конца месяца ответят на высылку дипломатов

07.08.2017
Рекс Тиллерсон на форуме АСЕАН. Кадр видео Госдепа США
Рекс Тиллерсон на форуме АСЕАН. Кадр видео Госдепа США
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Администрация США к 1 сентября выработает ответ на урезание численности американских дипломатов в России. Об этом сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон после переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавромым на полях встречи министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле, передает Associated Press.

По словам Тиллерсона, в Вашингтоне еще не решили, какой именно ответ последует на демарш России. Тиллерсон отметил, что на переговорах задал Лаврову "несколько уточяющих вопросов" по поводу высылки дипломатов.

Тиллерсон отметил, что вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году "создало серьезное недоверие" между двумя странами. Однако, заявил госсекретарь, стороны должны найти способ "справиться с этим".

По словам главы американской дипломатии, Россия "показала некоторую готовность" начать переговоры по урегулированию кризиса на Украине. "У нас также есть очень важные интересы национальной безопасности на Ближнем Востоке, в Сирии, Афганистане и этом регионе (Юго-Восточной Азии. - Ред.)", - добавил Тиллерсон.

В свою очередь Лавров накануне сказал, что Россия готова к переговорам с США по КНДР, Сирии, Украине и другим проблемным вопросам, несмотря на ухудшение отношений. По его словам, стороны договорились восстановить приостановленный из-за санкций дипломатический канал связи на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, а Вашингтон пошлет в Москву своего спецпредставителя по Украине Курта Волкера. По словам Лаврова, продолжению переговоров "нет альтернативы".

31 июля в Госдепе назвали неуместной высылку американских дипломатов. "Эти действия ничем не оправданны и вызывают сожаление", - заявили в ведомстве.

28 июля Россия в ответ на закон о новых санкциях США приостановила использование американским посольством дачи в поселке Серебряный бор на западе Москвы и складов на Дорожной улице. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США. По словам президента Владимира Путина, Россия сократит 755 сотрудников американских представительств.

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07.08.2017
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Владимир Абаринов

Наказание без отступления

Владимир Абаринов, 31.07.2017

Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате - 98 против 2. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии.

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