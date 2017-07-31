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новость Пенс: Мы надеемся на изменение поведения России

31.07.2017
Майкл Пенс в Таллине. Кадр Fox News
Майкл Пенс в Таллине. Кадр Fox News
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Президент США Дональд Трамп ждет от Москвы изменения поведения, заявил вице-президент Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox News во время визита в Эстонию. "Президент ясно дал понять, что дестабилизирующая активность России на Украине и поддержка стран-изгоев неприемлемы, - подчеркнул Пенс. - Президент и я очень надеемся, что поведение России изменится".

Вице-президент подтвердил, что Трамп "очень скоро" подпишет законопроект о новых антироссийских санкциях.

Пенс заверил, что Америка привержена защите стран Балтии и других европейских союзников от российской агрессии. В Эстонии Пенс встретится с президентами трех балтийских стран. С 30 июля по 2 августа Пенс посетит Грузию и Черногорию. По его словам, всем этим странам США посылают сигнал: "Мы за вас, мы с вами вместе за свободу".

Закон о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР был принят в Палате представителей 419 голосами против трех, а в Сенате - 98 против двух.

Новый закон вводит дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР. Антироссийским санкциям посвящена примерно половина документа. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

6 июня, за день до встречи с президентом России Владимиром Путиным, Трамп призвал Москву прекратить "дестабилизирующие действия на Украине и поддержку враждебных режимов".

Комментарии 23 комментария | Оставить комментарий Обсудить
31.07.2017
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