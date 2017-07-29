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Президент США Дональд Трамп собирается подписать закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Об этом заявила представитель Белого Дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

"Он (Трамп. - Ред.) ознакомился с окончательной версией и, поскольку его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его", - сказала Сандерс. Об ответных мерах России она не упомянула.

Документ поступил в Белый дом в пятницу. Трапмп имеет право отклонить закон, однако в сложившейся ситуации Конгресс легко может преодолеть президентское вето. Законопроект о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР был принят в Палате представителей 419 голосами против трех, а в Сенате - 98 против двух.

После голосования в Сенате Россия заявила об ответных мерах. С 1 августа приостанавливается использование посольством США дачи в поселке Серебряный Бор на западе Москвы, а также складов на Дорожной улице. Кроме того, от Вашингтона потребовали до 1 сентября сократить число дипломатов и технических сотрудников в посольстве, а также генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек - именно столько сотрудников сейчас работает в российских дипмиссиях в США. Таким образом, по данным "Коммерсанта", Россию должны покинуть более 700 американских дипломатов.

"Последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной, - говорилось в заявлении российского МИДа. - Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств".

Новый закон вводит дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР. Антироссийским санкциям посвящена примерно половина документа. Отмечается, что они вводятся "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

Документ ужесточает ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формациях. До сих пор такие санкции действовали лишь в отношении проектов "Газпрома", "Газпромнефти", "Сургутнефтегаза", "Роснефти" и "Лукойла". Теперь их распространяют на все проекты, в которых одна из названных компаний владеет "существенной неконтролирующей долей" - 33 процентами и более. Кроме того, ограничиваются сделки с участием российских военных и специальных структур, а также сделки в сфере трубопроводного экспорта углеводородов.

Наряду с этим запрещается участие в приватизационных сделках с российским государственным имуществом, в случае если они предполагают объем инвестиций свыше 10 миллионов долларов в год и способствуют незаконному обогащению чиновников, их родственников и приближенных.

Наконец, вводятся санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые оказывают сирийскому диктатору Башару Асаду помощь в разработке или получении оружия, в частности ракетного и оружия массового поражения.

Этот же документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях и обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.