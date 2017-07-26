О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.262834.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.262834.html
Также: США, Внутренняя политика США, Российско-американские отношения, Россия, Право, Экономика, Мир, Политика, Общество | Персоны: Дональд Трамп

новость Снизу постучали

Палата представителей США приняла законопроект о санкциях
26.07.2017
Конгресс США. Фото: house.gov
Конгресс США. Фото: house.gov
Реклама

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, сообщает Reuters. Документ поддержали 419 конгрессменов, против проголосовали трое республиканцев.

Введенные ранее решениями президента санкции приобретают статус закона. Таким образом, любое ослабление санкций будет требовать одобрения Конгресса.

Примерно половина документа посвящена России. В законопроекте подчеркивается, что его суть состоит в активизации действий "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

В законопроект, первоначально посвященный санкциями против Ирана, в последний момент был включен раздел об ограничительных мерах в отношении Северной Кореи.

Теперь документ будет передан в Сенат. После одобрения верхней палатой его должен будет подписать президент Дональд Трамп. Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс уже заявила, что он согласен основными его положениями. "Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России. Белый Дом изучает законопроект, принятый палатой представителей, а также ждет его окончательный вариант на столе президента", - сказала Сандерс.

22 июля в Палате представителей заявили, что новый вариант документа согласован с Сенатом и также получит там полную поддержку. Между тем позже председатель Комитета по международным отношениям Сената республиканец Боб Коркер позже назвал "несколько преждевременными" сообщения об этом. "Все еще есть некоторые процедурные вопросы, которые мы обсуждаем, но, знаете, я думаю, мы сделали очень, очень хорошую работу, но у нас еще есть, о чем можно поговорить, в частности, относительно Северной Кореи", - сказал Коркер.

В опубликованном 22 июля варианте текста законопроекта о санкциях в отношении России и Ирана не было упоминаний о мерах в отношении КНДР. Однако ряд конгрессменов настаивали, что они также должны быть включены в документ.

Первоначальный вариант документа был принят Сенатом 14 июня. В его поддержку выступили 97 членов верхней палаты; против - только республиканцы Майк Ли и Рэнд Пол.

После этого проект закона передали в Палату представителей, однако 19 июня там голосование отложили и отправили документ на рассмотрение в комитет по иностранным делам. Повторно в нижнюю палату законопроект внесли 12 июля.

Оставить комментарий Обсудить
26.07.2017
новость Новости по теме
25.07.2017 Трамп "внимательно изучит" закон о санкциях против России →
24.07.2017 Новые санкции США против России: ЕС обсудит защитные меры →
23.07.2017 Белый Дом: Трамп одобряет законопроект о новых санкциях против России →
22.07.2017 Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России →
13.07.2017 В нижнюю палату Конгресса повторно внесен законопроект о новых санкциях против России →
04.07.2017 Американские энергетические компании выступают против ужесточения санкций →
30.06.2017 Сенат США доработал законопроект о санкциях против России →
24.06.2017 Белый Дом хочет сохранить гибкость в применении санкций →
20.06.2017 В Конгрессе США отложили голосование по законопроекту о новых санкциях против России →
14.06.2017 Сенат США одобрил санкции против России за вмешательство в выборы →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Выбор читателей
новость Богомерзкие фото в Татарии
Фото из Ильинской церкви, опубликованное журналом "Совет и любовь"
новость СФ: Нужны санкции против Польши
Памятник советским солдатам в Польше. Фото: ro.com.pl
в блоге Адская жизнь повелителя
383
в блоге СКР Петра Великого
383
статья Психиатра в студию!
РЕКЛАМА
статья Бегом из России
Виталий Портников
статья Памяти Артема Тарасова
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Экстремистская эзотерика Урала
Сергей Литвинов. Фото с личной ВК-страницы
в блоге "Фауст" и порок
383
новость Шахтеры обиделись на Федорова
Валерий Федоров. Фото: wciom.ru
новость Бывшев снова в разработке
Александр Бывшев. Фото Сары Хёрст
в блоге Придут и за вами, господа
21660
новость Иск к Бабченко отклонен
Аркадий Бабченко, журналист. Кадр Грани-ТВ
новость Из "Рамблера" в Кремль
Алексей Гореславский. Кадр "Дождя"
в блоге Неумолимый Греф
383
в блоге Партия отказа от войны
59
новость Пожизненное для колорада
Михаил Константинов (Медведь). Фото: mvd.ru
новость СМИ: Тиллерсон собрался в отставку
Рекс Тиллерсон. Фото: state.gov
новость За дурдом компенсаций не будет
Николай Лиханов в психбольнице. Фото: zab.ru
новость Врачей штрафуют за умерших
Поликлиника Катайской ЦРБ. Фото: kcrb.su