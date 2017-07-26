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Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, сообщает Reuters. Документ поддержали 419 конгрессменов, против проголосовали трое республиканцев.

Введенные ранее решениями президента санкции приобретают статус закона. Таким образом, любое ослабление санкций будет требовать одобрения Конгресса.

Примерно половина документа посвящена России. В законопроекте подчеркивается, что его суть состоит в активизации действий "в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России".

В законопроект, первоначально посвященный санкциями против Ирана, в последний момент был включен раздел об ограничительных мерах в отношении Северной Кореи.

Теперь документ будет передан в Сенат. После одобрения верхней палатой его должен будет подписать президент Дональд Трамп. Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс уже заявила, что он согласен основными его положениями. "Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России. Белый Дом изучает законопроект, принятый палатой представителей, а также ждет его окончательный вариант на столе президента", - сказала Сандерс.

22 июля в Палате представителей заявили, что новый вариант документа согласован с Сенатом и также получит там полную поддержку. Между тем позже председатель Комитета по международным отношениям Сената республиканец Боб Коркер позже назвал "несколько преждевременными" сообщения об этом. "Все еще есть некоторые процедурные вопросы, которые мы обсуждаем, но, знаете, я думаю, мы сделали очень, очень хорошую работу, но у нас еще есть, о чем можно поговорить, в частности, относительно Северной Кореи", - сказал Коркер.

В опубликованном 22 июля варианте текста законопроекта о санкциях в отношении России и Ирана не было упоминаний о мерах в отношении КНДР. Однако ряд конгрессменов настаивали, что они также должны быть включены в документ.

Первоначальный вариант документа был принят Сенатом 14 июня. В его поддержку выступили 97 членов верхней палаты; против - только республиканцы Майк Ли и Рэнд Пол.

После этого проект закона передали в Палату представителей, однако 19 июня там голосование отложили и отправили документ на рассмотрение в комитет по иностранным делам. Повторно в нижнюю палату законопроект внесли 12 июля.